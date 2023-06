"PRETNJE BLOKADAMA SU BESMISLENE I JALOVE" Sagovornici Kurir TV: Situacija na Kosovu obesmišljava sve drugo što se dešava

Pitanje prevremenih izbora i dalje je bez odgovora. Predsednica Vlade Ana Brnanić ponudila je ostavku, a predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da su prevremeni izbori izvesni.

Međutim i dalje nije poznato kada bi se na birališta moglo. Za opozicione stranke, koje učestvuju u organizaciji protesta, izbori nisu tema, dok se ne ispune zahtevi protesta, za šta je vlasti dat rok do četvrtka u ponoć. U suprotnom može doći, do radlikalizacije protesta.

Predsednik Vučić rekao je da je otvoren za razgovore, ali da ne razgovara pod pritiscima, ucenama i pretnjama, te da je vlast pitanje legitimiteta, a ne zauzimanje zgrada.

A, Kurir otkriva da je generalni sekretar Demokratske stranke Dušan Kostadinović 5. juna registrovao udruženje građana "Srbija protiv nasilja", čiji je i pravni zastupnik, sa sedištem u Šapcu.

Hoće li biti izbora, ali i da li su protesti protiv nasilja prerasli u politički projekat dela opozicije, o tome je voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Olja Lazarević razgovarala sa prof. dr Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije i Aleksandrom Gajovićem, novinarom, publicistom, književnikom i bivšim državnim sekretarom u Ministarstvu kulture i informisanja.

- Izbori prevremeni će se odigrati bez dileme. Najavljeni su i pre konstituisanja ove vlade za proleće sledeće godine. Državni vrh će odlučiti šta je ono što će stabilizovati naš evroposki put. Ovo sad postaje priča besmisla budući da su i određeni zahtevi ljudi koji protestuju. I mnogo više je uradila država, osim onih koji nemaju veze sa suštinm. I plate prosvetnim radnicima će skakati, razoružavanje je na delu, smene koje su se odigrale. To je u cilju ispravljanja određenih grešaka koje su se desile - smatra Miletić.

foto: Kurir TV

Nema sumnje da će izbora biti, dodaje, ali ističe da ne treba donositi ishitrenu odluku.

- A izbora će biti, pitanje da li u ovoj i li početkom sledeće godine. Ne treba žuriti, treba analizirati okruženje i dešavanja u regionu i verujem da u našem narodu postoji svest da nije vreme za bavljenje ličnim problemima. Ovo je ozbiljna situacija i ono što se dešava na Kosovu obesmišljava sve ostalo. Ništa ne mogu da dobiju urušavanjem svoje zemlje i njenih interesa - laže Miletić.

06:08 PRETNJE BLOKADAMA SU BESMISLENE I JALOVE Sagovornici Kurir TV: Situacija na Kosovu obesmišljava sve drugo što se dešava

Aleksandar Gajović nema dilemu da je politička situacija u Srbiji dostigla zabrinjavajući nivo.

- Stanje u zemlji je očito vrlo ozbiljno, ali bez obzira na ozbiljnost situacije, moraju se poštovati zakoni. Vidim da će danas u Skupštini biti rasprava o Bratislavu Gašiću, ministru unutrašnjh poslova. Uslov jedan od ludi koji protestuju je da on bude smenjen. Zna se kako se smenjuje, u Skušpštini. S obzirom na trenutni odos snaga teško je plekivati da će Gašić biti smenjen - mišljenja je Gajović.

foto: Kurir TV

Osvrnuo se i na najavljenu ostavku premijerke Ane Brnabić, koju je takođe podsetio na proceduru.

- S druge strane, to što je premijerka Ana Brnabić ponudila ostavku, ostaje dilema kome. Ne može se podneti ostavka predsedniku, zna se kako se to radi, a to je pred Skupštinu i to znači da je Vlada pala. I ti zakonski putevi moraju da se poštuju. Radikalizacija ukoliko ne dođe do ispunjenja je amaterski postavljena. Oni prete da će određene punktove zakrčiti, napraviti barikade i tome slično, ali to je jalov posao iz prostog razloga jer se to tako ne radi. Naravno da smo svi protiv nasilja, ali ne mogu demonstracije protiv nasilja da prerastu u nešto mimo zakona - smatra Gajović.

