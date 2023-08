JOŠ JEDNO HAPŠENJE ZA NAVODNI RATNI ZLOČIN NA KIM: Priveden bivši komandir podstanice policije u Rakošu

Na Kosovu i Metohiji uhapšena je još jedna osoba osumnjičena za navodne ratne zločine u opštini Istok. U pitanju je Ž. Z., rođen 1954. godine, bivši komandir podstanice policije u Rakošu 1998. i 1999 godine.

Mediji na albanskom navode da je uhapšen danas u selu Ljubožda kod Istoka.

"Policijski istražitelji Uprave za istraživanje ratnih zločina, uspeli su da lociraju i uhapse osumnjičenog Ž. Z., rođenog 1954. godine, osumnjičenog za krivično delo 'Ratni zločin protiv civilnog stanovništva' počinjen u periodu 1998-1999. u opštini Istok", navodi se u saopštenju direkcije policije u Prištini.

Tokom rata na Kosovu i Metohiji 1998-1999, dodaje se u saopštenju, "osumnjičeni je bio na dužnosti komandira podpolicijske stanice u selu Rakoš u opštini Istok. Isti je doveden u kancelarije Uprave za istraživanje ratnih zločina, gde se očekuje razgovor sa osumnjičenima uz prisustvo branioca".

Drugo hapšenje na KiM za 24 časa

Ovo je drugo hapšenje u roku od 24 sata, za navodno počinjene ratne zločine u opštini Istok.

Policija je sinoć saopštila da je na administrativnom prelazu Merdare uhapsila M. P., osumnjičenog za navodne ratne zločine u opštini Istok, koji je tokom rata bio šef milicije u tom gradu.

Osumnjičenom je, odlukom tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

Branilac Momira Pantića advokat Nebojša Vlajić izjavio je da se njegovom branjeniku stavlja na teret komandna odgovornost za određene događaje koji su se desili tokom rata 1999. godine u opštini Istok.

Vlajić je danas obišao uhapšenog Pantića koji od rata na Kosovu i Metohiji živi u centralnoj Srbiji, ali je, kako kaže, tokom ove 24 godine više od 40 puta dolazio na KiM.

"To govori o tome da on nema osećanje krivice, niti je imao čega da se plaši. Međutim, to naše unutrašnje ubeđenje nije dovoljna garancija da nećemo biti uhapšeni", ocenio je Vlajić.

On je Pantića obišao u pritvoru u policijskoj stanici u Prištini i prisustvovao davanju izjave kod specijlanog javnog tužioca.

Advokat Vlajić je preneo da će javni tužilac predložiti odeđivanje mere pritvora uhapšenom Pantiću.

Sednica za određivanje pritvora biće održana sutra u Osnovnom sudu u Prišštini u specijlanom odeljenju. Nakon toga ćemo se znati više pojedinosti.

Kurir.rs/RTS