"ZBOG OVE STVARI SU NAM BITNI RUSIJA I KINA!" Dačić: Ne odgovara nam Putinovo pominjanje Kosova, MORAMO DA SE SPREMIMO ZA NAJGORE

Pri samom početku ruskog sukoba u Ukrajini ruski predsednik Vladimir Putin je naveo da bi kosovski presedan mogao da opravda samoproglašeno otcepljenje delova Ukrajine.

Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao ovu izjavu predsednika Rusije, ali i važnost velikih sila za Srbiju.

- Svaka velika sila ima svoj pristup. Putinove reči su usmerene onima koji su prihvatili nezavisnost Kosova kao da je to sasvim legalno. Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde nije bilo u tom smislu. Ono je samo govorilo da neko može da ima to pravo da proglasi nezavisnost. A da li će do toga doći to je drugo pitanje. Sledeći korak je morao da bude da civilni administrator UN poništi odluku te skupine ljudi. To toga nije došlo. Putin je govorio o tome i u smislu zašto to ne bi moglo na nekom drugom mestu. Nama ne odgovara to odnosno ne odgovara nam da što Zapad kaže da je Kosovo poseban slučaj, a ne odgovara ni ovo što Putin kaže kada može Kosovo onda može i deo Ukrajine - rekao je Dačić i dodao:

- Imali smo Kosovo u Savetu Evrope, vidite da je to nemoguće da se pobedi jer oni imaju dvotrećinsku većinu. Ali hoćemo li mi sad dozvoliti da tako bude i u UN. Oni ako uđu u UN, završili su svoj deo posla. Zašto su nam bitni Rusija i Kina? Oni imaju pravo veta i one mogu da spreče da to dođe na generalnu skupštinu. Mada mi se i spremamo da ukoliko Rusija i Kina ne stave veto, da Kosovo nema većinu. Mi moramo da se uzdamo sami u sebe.

