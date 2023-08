SPAJIĆ JE NEDORASTAO, MISLI DA JE PREGOVARANJE O VLADI BERZA! Mandić za Kurir otkriva i da li će Srbi ipak biti deo većine

Milojko Spajić, mandatar za sastav nove vlade Crne Gore, rekao je posle sednice GO PES da koalicija Za budućnost Crne Gore neće biti deo nove većine, te da ne veruje u njihovu iskrenost, s obzirom na to da su pet puta odbijali predlog... Andrija Mandić, jedan od lidera ZBCG i predsednik Nove srpske demokratije, imao je odmah odgovor na to. On je u razgovoru za Kurir otvoreno govorio o tome šta se dešavalo tokom njihovih pregovora i gde je bio problem.

- Mandatar je tim porukama samo pokazao da je loše vodio pregovarački proces i u javnosti se ostavio utisak da nije dorastao tom poslu, odnosno ne raspolaže pregovaračkim veštinama da okupi političke strukture koje su zainteresovane za učešće u vladi. On misli da je pregovaranje berza i potpuno mu je svejedno ko će biti u toj vladi, samo da skrpi podršku 41 poslanika. Istog trenutka kada je ponudu nama učinio javnom, mi smo je prihvatili, što je, na zaprepašćenje većine javnosti, naišlo na njegovo negodovanje. To nam govori da on, u stvari, nikada i nije hteo da ZBCG i autentični predstavnici srpskog naroda budu deo vlade i da je time izdao volju naroda ne samo sa izbora 11. juna nego i onu pobedu od 30. avgusta 2020. Zašto je to tako, to će on pojašnjavati, a postoje razne pretpostavke, od toga da je sudbina Crne Gore zarobljena u rukama nekolicine ambasadora, do toga da se nalazi u rukama tajkuna bliskih Milu Đukanoviću. Sve to nije daleko od istine, jer videli smo da bi okosnicu Spajićeve vlade činili oni koji su Đukanovićevi najbliži saradnici, koji su podržali otimanje svetinja SPC i koji su, u konačnom, bili protiv Jakova Milatovića na predsedničkim izborima. Tako smo došli u jednu morbidnu situaciju - da Spajić više veruje onima koji su podržali Mila Đukanovića kada mu je protivkandidat bio zamenik predsednika PES Milatović, nego onima koji su srušili bivši režim 30. avgusta i koji su dominantno doprineli pobedi Jakova Milatovića. Zbog takvog ponašanja i izdaje narodne volje, Spajić je sebe doveo u sadašnju situaciju, da razmišlja čak i o tome da podršku traži lično od DPS i SD.

foto: EPA/Boris Pejović

I ta sednica GO PES, na kojoj je odlučeno da se pravi vlada bez vas, kako se kasnije ispostavilo, nije protekla baš glatko. Pa šta se tu zapravo dogodilo?

- Spajić često ima problem sa činjenicama, on je nakon te sednice kazao da ima podršku 44 poslanika, a onda su ga demantovali ni manje ni više nego poslanici s njegove liste. To što se dešavalo na toj sednici je problem PES, ali smo čuli informacije da nije sve proteklo u najboljem redu.

Zanimljivo je da se na toj sednici nije pojavio Jakov Milatović, a čuli smo i njegovu izjavu... Rekao je, između ostalog, da apeluje na Spajića i sve koji učestvuju u konsultacijama da proces učini transparentnim i u skladu sa izbornom voljom. Pomenuo je i energiju posle njegove pobede i vašu koaliciju ZBCG, kao i da se ta energija osipa. Šta posle ovih reči možemo da očekujemo?

- Milatović je bio vrlo jasan. Kada je pomenuo pobedu na predsedničkim izborima i osipanje te energije, pozvao je upravo na jedinstvo u vladi onih koji su stali iza njega na tim izborima. Podsećam, naša koalicija je iskreno i s kompletnom snagom i infrastrukturom stala iza Milatovića i Đukanović je poražen. I naš je stav da okosnicu vlade čine oni koji su podržali Milatovića, odnosno oni koji su Crnoj Gori doneli slobodu 30. avgusta. Međutim, Spajić je mišljenja da sve to treba prezreti i vladu predati saradnicima Mila Đukanovića, što znači i njegov povratak na mesto odlučivanja, a to je za nas neprihvatljivo. Nismo se toliko vremena borili protiv mafije i Đukanovićeve hobotnice da bi danas neki neodgovorni, politički i ideološki neuki i prazni pojedinci pljunuli na tu borbu i na stradanje naroda koji je učestvovao u toj borbi.

O odnosima dve zemlje Mnogi u Crnoj Gori rade na tenzijama sa Srbijom Kakve uopšte dalje odnose Srbije i Crne Gore možemo da očekujemo posle ove odluke da predstavnici Srba ne budu deo vlade, ali i posle vraćanja s granice bivšeg ambasadora Vladimira Božovića? - Mnogi u Crnoj Gori rade na stalnim tenzijama između Srbije i Crne Gore i s tim treba i konačno prekinuti. Naše dve države treba da imaju bratske odnose, jer nije normalno da su ti odnosi i dalje ovako loši iako je oboren antisrpski režim Mila Đukanovića.

Da li će Spajić zaista uspeti da formira vladu kako je planirao, s obzirom na to da su mu i dve partije iz koalicije poručile da nema njihovu podršku? Ili je opcija, kako procenjuju pojedini analitičari, da se vlada i ne formira i da se ide na nove izbore?

- Spajić bi trebalo da zna da za vrlo kratko vreme može formirati vrlo jaku i stabilnu vladu, koja je odraz volje naroda, i mi smo tu da učestvujemo i da mu pomognemo u tome. Sujete i netrpeljivosti treba da ostavi po strani. Eventualni novi izbori bili bi bolje i pravednije rešenje od izigravanja narodne volje, posebno zbog činjenice da sada postoji jasna većina sa izbora 11. juna.

Kažete da ste tu da učestvujete, ali šta su dalji potezi ZBCG ukoliko se ipak formira većina kakvu je Spajić najavio, bez vas?

- Najvažnije je da se ne dozvoli izdaja narodne volje. Mi ne plačemo za funkcijama i za ministarstvima, vodimo od početka iskrenu i doslednu politiku, i naše učešće u vladi znači obračun s mafijom, demontažu bivšeg režima, odnosno da se Milo Đukanović i njegovi pomagači nikada više neće vratiti na mesta odlučivanja.

Pominju se i nove litije, navodno se po mrežama širi poziv da se krene u automobilske litije... Ko to organizuje? I da li zaista može da se desi bunt naroda kao 2020?

- Evidentno je da je narod s pravom ogorčen situacijom u koju smo dovedeni, jer su oni koji su glasali protiv Mila Đukanovića 30. avgusta i koji su glasali za Jakova Milatovića očekivali da te snage prave i buduću vladu, kao što smo gotovo u svim opštinama u Crnoj Gori konstituisali lokalne vlasti. Sigurno je da narod nije očekivao da će Spajić i neki njegovi saveznici zaboraviti na te velike pobede i u vladu uvlačiti saradnike Mila Đukanovića.

Kurir.rs