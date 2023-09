ANALITIČARI: Zbog višeg cenzusa stranke bi se ponašale odgovornije!

Rešenje bi mogao da bude stepenasti cenzus, za pojedinačne stranke do pet odsto, za koalicije i do sedam odsto, procenjuju sagovornici Kurira

Podizanje izbornog cenzusa sa tri na pet odsto, što se pominje kao mogućnost, stručnjaci pozdravljaju kao dobru, pa čak i nužnu ideju, ali i ukazuju da u slučaju skorih izbora jednostavno ne postoji realna verovatnoća za tako nešto. Ukazuju i da za pojedine stranke to ne bi mnogo ni značilo, imaju u vidu da neke nisu uspele na minulim izborima da preskoče ni ovaj cenzus od tri odsto.

Nema razlike

Naime, deo opozicije koji predvodi proteste "Srbija protiv nasilja" pre dva dana je predao zahtev za održavanje izbora do kraja godine, na šta će predsednik države Aleksandar Vučić, kako je najavio, odgovoriti do kraja meseca. U slučaju da izbori budu do kraja godine, prema oceni profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića, ne bi bilo neke bitne razlike ako bi se cenzus podigao za dva odsto.

- To nema neku naročitu težinu i, prosto, cenzusi se pomeraju imajući u vidu šanse koje procenjuje jedna ili druga strana. Naime, i kada je spušten na tri odsto, računajući da će onda i izborne liste koje nisu mogle da računaju na preskakanje cenzusa od pet odsto imati šansu da ga pređu, a pokazalo se da neki čak ni to nisu uspeli da zadovolje, jasno je da za neke to nema vrednost. Svakako, ako će biti vrlo brzo izbora, do kraja godine, bojim se da nikakvih bitnijih promena neće biti - kazao je Stojiljković za Kurir.

Ukazuje i da je, prema njegovom mišljenju, jedno od rešenja fragmentirane partijske scene stepenasti cenzus.

- Taj model postoji u nekim evropskim zemljama, pa tako, recimo, postoji jedan cenzus za stranke koje nastupaju same, recimo od tri odsto, pa za one koje nastupaju u koalicijama od dve do tri stranke pet odsto, a za one koje idu u većim koalicijama i još veći cenzus. Ipak je ovo plitka bara s mnogo krokodila i onih koji glume krokodile - konstatovao je Stojiljković.

Manje opstrukcija

Sličnog je mišljenja i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

- Smatram da cenzus treba da se podigne na pet odsto za stranke i bar na sedam odsto za koalicije. S višim cenzusom stranke bi teže osvajale mandate i odgovornije bi se odnosile prema građanima. Kad se teže osvoji glas, onda se on više ceni. Samim tim onakve opstrukcije kakve smo imali u Skupštini Srbije bile bi ređe, Skupština bi bila funkcionalnija, a poslanici razboritiji i politički odgovorniji. Nažalost, teško je verovati da će se ova nužna promena dogoditi, posebno ako izbori budu u decembru - rekao je Stanković za Kurir.

Predlog Opozicija bi trebalo da ide s manje kolona Profesor Stojiljković smatra da je za opoziciju mnogo bitnije da, poučena prethodnim iskustvima, shvati da treba ići u manjem broju izbornih kolona. - Svako ko ide na izbore, a nema odgovarajuće izborne šanse, on rizikuje da bude obeležen kao kvaziopozicija - ističe Stojiljković.

