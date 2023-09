ANALITIČARI: Realnije je da opozicija bude u pet kolona nego u dve

Iako se malo-malo pa govori o tome da bi opozicija na predstojeće izbore trebalo da izađe u što većem bloku, pa čak i u jednoj koloni, sagovornici Kurira ocenjuju da trenutno nisu realne ni dve kolone kad se imaju u vidu sve razmirice i neslaganja među opozicionarima, pa smatraju da bi na kraju moglo da se bude i do pet kolona.

Naime, u pokušaju da se grupiše, deo opozicije koji učestvuje u organizaciji protesta "Srbija protiv nasilja" potpisao je prošle nedelje Dogovor za pobedu (SSP, PSG, Preokret, Sloga, DS, poslanička grupa Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice Srbije, poslanička grupa Moramo - Zajedno i poslanička grupa Zeleno-levi front i Ne davimo Beograd).

Grupisanje u toku

foto: Petar Aleksić

No, ni tu nisu jedinstveni! Izostala jer Narodna stranka Vuka Jeremića, koja je ovo okupljanje čak okarakterisala kao "pokušaj da se deo opozicije okoristi o građanske proteste". Istovremeno, stranke desnice otvoreno su poručile da se ne vide u istoj koloni s prethodno pomenutim strankama.

Politički analitičar Đorđe Vukadinović za Kurir ocenjuje da je, kad se sve uzme u obzir, realniji veći broj kolona nego samo dve.

foto: Kurir tv

- Dve kolone su trenutno svakako realnije od jedne, iako mislim da će se vrlo teško doći i do toga. Mislim da je, kako stvari trenutno stoje, realnije da ih bude između dve i pet. Možda bi dve i bile optimalne, ali mogu i četiri. No, važnije od broja kolona je da se opozicija tako organizuje da se ne prospe nijedan opozicioni glas. Sve u svemu, o nekom velikom ujedinjenju i entuzijazmu za ujedinjenje ne može se govoriti, ali verovatno će nagon za samoodržanjem navesti predstavnike opozicije da se ipak grupišu, i to je, reklo bi se, već u toku - kazao je on.

Mnogo polemike

I sociolog Vladimir Vuletić ukazuje da je teško očekivati šire okupljanje opozicije.

foto: Nemanja Nikolić

- Možemo da vidimo da već dolazi do razmimoilaženja, a svako novo pitanje koje se bude otvaralo, bilo ono o vremenu održavanja izbora, bilo o tome na koje će se izbore ići, otvaraće sve više pukotina u redovima opozicije. Ne verujem da su čak i ovako okupljene opozicione stranke dovoljno jake da mogu da mobilišu veliki broj građana. Sigurno će biti mnogo toga oko čega će se u strankama voditi polemika, a uvek će krunsko pitanje biti na koji način će se formirati liste, odnosno ko će imati koliki udeo na njima, i slično. Na kraju, vidi se da su manje-više svi oni, ovako ili onako, bili deo nekada Demokratske stranke, sa nekoliko izuzetaka, pa je pitanje kako sada ponovo okupiti one koji su se već razjedinili, što je kao da pokušavate da spojite napuklo staklo - konstatovao je Vuletić za Kurir.

Saradnja Vuk Jeremić sve bliži desnici? Uveliko se šuška da bi Narodna stranka, pogotovo posle raskola s dojučerašnjim saradnicima s kojima je učestvovala u organizaciji protesta, mogla da učestvuje u predizbornoj koaliciji sa pokretima Dveri i Zavetnici, naročito ako se ima u vidu da su pre dva dana učestvovali na okruglom stolu koji su upravo ta dva pokreta organizovala. - Srbiji je danas više nego ikad potreban jasno definisan spoljnopolitički program. Narodna stranka je učestvovala na okruglom stolu pod nazivom "Spoljnopolitička pozicija Srbije danas - elementi za novu spoljnu politiku" u Skupštini Srbije, na inicijativu Dveri i Zavetnika - objavila je Narodna stranka na svom X nalogu.

I. Ž./