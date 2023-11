ŠEMA LOPOVLUKA BAHATOG SOCIJALISTE: Kako je Braunović u svoj kriminal uvezao lokalne kabadahije i sa njima isisava DRŽAVNE PARE

Kriminalne šeme koje je razradio direktor JP "Srbijašume" Igor Braunović jedan su od najilustrativnijih primera kako funkcioniše razgranata mreža korupcije unutar Socijalističke partije Srbije. Politika, stranka i državno preduzeće, u Braunovićevom slučaju, idu ruku podruku od centrale "Srbijašuma" i partijskog zapošljavanja, preko ilegalne seče šuma, otuđivanja naših prirodnih bogatstava i trpanja miliona u privatne džepove, pa sve do uvezivanja sa grupom osionih lokalnih šerifa u opštinama širom Srbije.

Lažiraju otpremnice

Sve to je organizovao funkcioner socijalista Braunović, pretvorivši "Srbijašume" u privatno gazdinstvo koje služi da se obezbede kriminalni poslovi i izvuku milioni i milioni iz državne kase, o čemu je Kurir već pisao. Naša nova saznanja pokazuju koliko je beskrupulozna njegova šema bogaćenja, pa se čak i dobrobit lokalnih zajednica svesno i namerno sklanja u stranu, jer stoji na putu ogromnom profitu Braunovića i njegovih kabadahija, sa kojima je u poslovnom, ali i političkom dilu.

Mali Zvornik i Milovan Samardžić, kako otkriva naš izvor, čine jednu od najrazrađenijih šema u Braunovićevom mehanizmu isisavanja državnog novca. Samardžić je praktično od Braunovića dobio ekskluzivno pravo da trguje šumama.

- Samardžić, zvani Mile šumar, vlasnik je preduzetničke radnje za uzgoj šuma, trgovinu i promet "SAM Komerc" iz Malog Zvornika. Od 2016. godine on je pobednik svih javnih nabavki u "Srbijašumama", a sve mu direktno omogućava direktor Šumske uprave u Loznici Milan Stojanović, takođe kadar SPS. Da se sve pokrije papirima, pomaže im Bogdan Dukić, šef odborničke grupe SPS u Malom Zvorniku i rukovodilac komercijalne službe u Šumskom gazdinstvu Boranja. Na otpremicama se upisuje lažno stanje i otprema drveta se vrši uvek u popodnevnim ili ranim jutarnjim satima - priča naš dobro upućen izvor.

Ekspoziture SPS

On kaže da su se od "Srbijašuma" obogatili mnogi lokalni moćnici, među kojima je i Dragoslav Štefika, šef poslovnice u Krupnju.

- On je vlasnik više stanova u Loznici, Novom Sadu i Beogradu, a obogatio se u "Srbijašumama". Po nalogu Braunovića on pravi grupu građana u Krupnju da bude ekspozitura SPS. Koliko su svi uvezani najbolje govori i to što tu ekspozituru i poslovanje prometa šumskog drveta Dragoslava Štefike kontroliše šumarski inspektor iz Krupnja, a to je niko drugi nego njegova supruga - navodi sagovornik Kurira.

Inače, ovo je samo delić korumpiranog sistema Igora Braunovića. Kurir je pisao o razmerama njegovih ilegalnih poslova koji uključuju otuđivanje prirodnih bogatstava Srbije, trgovine njima, organizovanje nezakonitih seča šuma, preprodavanje parcela, nameštanje tendera za svoje biznis-partnere... Za sve to je, kako kaže naš dobro upućen izvor, uzimao ogromne svote kao mito, te je stekao ogromno lično bogatstvo - navodno poseduje veliki broj nekretnina, između ostalog, stambenu zgradu u elitnom delu Novog Sada, kao i etno ugostiteljski objekat "Monte Karlo na Drini" u Čitluku, mestu u opštini Mali Zvornik.

- Milovan Samardžić je Braunovićev čovek od poverenja, a inače je nekadašnji radnik Šumarskog gazdinstva "Boranja" iz Loznice (deo "Srbijašuma"). Upravo on je bio angažovan na izgradnji luksuznog objekta "Monte Karlo na Drini", čiji je pravi vlasnik navodno Braunović. Samardžić je u ovom etno-restoranu krajem oktobra 2021. organizovao i finansirao proslavu povodom krštenja Braunovićevog deteta, za šta mu je kasnije navodno ŠG "Boranja" isplatilo 1,5 miliona dinara. Samardžić je Braunoviću davao mito, konkretno keš, zatim razne poklone i usluge, jer je dobio povlašćen položaj da posredstvom svojih preduzeća vrši seču, izvlačenje i prevoz drvnih asortimana iz državnih šuma po osnovu ugovora sa JP "Srbijašume" bez sprovedene javne nabavke, a time su njegove firme dobile monopol na određenom području - otkrio je naš sagovornik.

Voli pare Pojeo novčanicu od 100 evra U koruptivnom lancu koji je izgradio Braunović je i izvršni direktor u "Srbijašumama" Slaviša Nestorović, koji je, kako otkriva naš izvor, za kratko vreme stekao naklonost direktora, veliko bogatstvo, ali i priliku da za njega organizuje privatne žurke. foto: Profimedia - Žurke za Igora Braunovića najčešće se organizuju u luksuznom etno-restoranu "Monte Karlo na Drini" u Čitluku, a sve preko izvesne Sneže iz Beograda, koja dovodi devojke za zabavu. Još se prepričava kako je jednom prilikom, uoči prošlih izbora, Braunović pojeo novčanicu od 100 evra - ispričao je naš sagovornik.

