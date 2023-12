DIJALOG BEOGRADA I PRIŠTINE: Milivojević: Pokušaj ugrađivanja Ohridskog sporazuma u Poglavlje 35 završni čin pritiska na Srbiju!

Karijerni diplomata Zoran Milivojević da je pokušaj Brisela da se Ohridski sporazum uvrstiti u Poglavlje 35 "završni" čin pritiska na Beograd, ali i test da li Beograd želi da pitanje ulaska u EU reši na taj način.

Gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, Zoran Milivojević je rekao da je očekivana vest iz Brisela da će tempo pregovora između Beograda i Prištine odrediti vladavina prava i normalizacija odnosa.

- Normalizacija je novi element, ali je u skladu sa političkim pritiskom. Pokušaj da se u Poglavlje 35 ugradi Ohriski sporazum je završni čin pritiska, kada je reč o EU. Jasno smo rekli šta je za Srbiju neprohvatljivo, državnost Kosova i pristupanje Prištine međunarodnim zajednicima - rekao je Milivojević.

Prema njegovim rečima, cilj je Brisela da prekrči put Prištini ka Ujedinjenim nacijama, a priznanje takozvane realnosti je uslov Srbiji za ulazak u EU.

- To nam je signal da je to u prvom planu i neposredni interes u kratkom periodu, činjenicom da žele da već u januaru, u ovoj fazi pregovora, da to ugrade u Poglavlje 35 - ističe Milivojević.

Napominje da je to i test za Srbiju da li žele na taj način da uđe u EU.

- Ovo je test i šta je geostrateški i geopolitički cilj EU na Zapadnom Balkanu, gde Srbija ima centralno mesto - kaže Milivojević.

Milivojević, međutim, ističe da zasad ne veruje u plan proširenja EU, te da je reč o pokušaju da se ono vrati u agendu.

- Ovo je proces koji ide u tom pravcu, sa planom za region. Videćemo kakve će odluke biti Saveta EU zbog izbora, ali i rata u Ukrajini - objašnjava Milivojević.

Govoreći o zahtevu Beogradu za uvođenje sankcija Moskvi, Milivojević smatra da se iz toga vidi da i dalje senka rata dominira u Briselu, kao i da se "stvari ne odvijaju na najpovoljniji način".

- Želja je da se Srbija kroz to ugradi u zapadne interese, kao i da se region približi transatlanskoj zajednici - kaže Milivojević.

Milivojević tvrdi i da Budimpešta više od ostalih članica EU iskazuje suverenu politiku i interese oko ključnih stvari koji su tiče Srbije.

- Budimpešta je važna ne samo zbog koncenzusa u EU, već i zbog stava i principa iza kojih stoje. Mislim da će biti dosledni - kaže diplomata.

Kurir.rs/RTS/A.Ć.