"NIJE IMAO VIDLJIVE POVREDE, NITI SE ŽALIO, ODBIO LEKARSKI PREGLED" MUP o osumnjičenom za napad na direktora Zavoda za statistiku

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u cilju tačnog informisanja, obaveštava javnost da je, kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, Dragoslav M. (20) iz Jagodine koji se tereti za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, na saslušanju pred ovim tužilaštvom izjavio da ga od trenutka hapšenja niko nije maltretirao, saopštio jeMUP.

- Takođe, osumnjičeni je potpisao zapisnik sa saslušanja bez bilo kakvih primedbi, a to je učinio i njegov izabrani branilac. S obzirom na to da je Dragoslav M. tokom saslušanja izjavio da ga je "neko udario u glavu dok je bio na ulici", iako nije imao bilo kakve vidljive povrede, niti se žalio da je povređen, ponuđen mu je lekarski pregled koji je on odbio. Dragoslav M. je u svojoj izjavi, između ostalog, naveo da je učestvovao na protestima koalicije "Srbija protiv nasilja", navodeći da ga za to plaćaju lideri koalicije D. Đ. i M. T., ukupno 150 evra mesečno - stoji u saopštenju.

MUP podseća da je Dragoslav M. uhapšen zbog sumnje da je tokom javnog okupljanja ispred Republičke izborne komisije odgurnuo direktora Republičkog zavoda za statistiku Miladina Kovačevića, dok je bio u društvu Petra Đ. (34) protiv koga je podneta prekršajna prijava zbog učinjenog prekršaja vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča iz Zakona o javnom redu i miru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je još jednom na sve aktere političke scene u Srbiji da ne zloupotrebljavaju policiju za dnevnopolitičke obračune i da poštuju javni red i mir tokom javnih okupljanja.