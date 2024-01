EVROPOSLANIK BILČIK PORUČIO: Ne predviđam međunarodnu istragu o izborima u Srbiji, važno je da obe strane prihvate rezultate

Vladimir Bilčik, poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac tog predstavničkog tela Evropske unije za Srbiju, poručio je da ne predviđa i da bi bilo neobično predviđati bilo kakvu međunarodnu istragu u kontekstu izbora.

Kako je rekao u intervjuu za "Glas Amerike", na institucijama Srbije je da otklone eventualne nepravilnosti koje su se dogodile tokom vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora 17. decembra 2023. godine.

- Srbija je predstavnička demokratija koja je organizovala sopstvene izbore. To su učinile vlasti i političke partije iz celokupnog spektra. Na izborima je učestvovala vladajuća većina i opozicija. Važno je saslušati posmatrače angažovane u dugoročnoj posmatračkoj misiji OEBS-a i ozbiljno shvatiti njihove zaključke. Siguran sam da međunarodne institucije mogu da rade zajednički sa domaćim u Srbiji - rekao je Bilčik.

foto: Beta Miloš Miškov

Istakao je da Srbija treba da sarađuje sa međunarodnim institucijama, ali se dotakao i preporuka koje je imao ranije u vezi sa integritetom izborne kampanje.

- Želim da ohrabrim vlasti u Srbiji da u potpunosti sarađuju sa međunarodnim institucijama ukoliko se pojave bilo kakva pitanja koja bi zahtevala njihovo angažovanje. Mislim da je u interesu građana Srbije i birača da izborni okvir i njegov integritet bude zaštićen. A, ukoliko bude ispravki – to je na institucijama Srbije. Postoje pitanja na koja smo ukazivali u mom izveštaju Evropskom parlamentu godinama unazad. Reč je o preporukama u vezi sa integritetom izborne kampanje. Kao i pravilima koja se odnose na predizborni period i to je potrebno ozbiljno shvatiti. Tako da prilikom sledećih izbora – više ne bude tih suštinskih pitanja - naveo je Bilčik.

Kako su u delu javnosti Srbije Bilčikovi stavovi nakon izbora protumačeni kao da je tvrdio da je glasanje proteklo bez većih nepravilnosti, on je za "Glas Amerike" prokomentarisao da je tako nešto posledica izvlačenja određenih reči iz konteksta.

foto: Nenad Kostić

- Sve vreme imam jedan stav o izborima u Srbiji. To stanovište je da sam podržao zajednički izveštaj i zaključke Evropskog parlamenta koji su usvojeni i predstavljeni u ponedeljak popodne 18. decembra. Kao i zajedničku izjava posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), predstavnika Saveta Evrope i posmatrača Evropskog parlamenta. Zauzeli smo veoma jasan i jedinstven stav. Nema nikakve promene, niti moje dve različite izjave. Pozdravili smo činjenicu o velikoj izlaznosti birača. Mislim da su i svi cenili to što, podvlačim, nije bilo nasilja i velikih incidenata. U vezi sa jednim slučajem nasilja koji se dogodio van Beograda, kada je napadnuta grupa posmatrača u njihovom vozilu, pozvali smo na hitnu istragu. Svesni smo izveštaja o nepravilnostima i nepoznanicama – posebno u vezi sa kupovinom glasova, kao i birača koji su iz drugih mesta došli i glasali u Beogradu. Vrlo jasno smo od nadležnih tražili da detaljno i u potpunosti istraže te događaje. Dodaću i da je naš mandat bio posmatranje parlamentarnih, a ne lokalnih izbora. Naravno, u političkom smislu, izuzetno je važno pratiti nepravilnosti na svim nivoima - rekao je Bilčik.

On je dodao da pozdravlja skori dolazak predstavnika Saveta Evrope koji će sa zvaničnicima Srbije razmatrati okolnosti koje su propratile održavanje lokalnih izbora.

Sa očekivanjima konačnog izveštaja OEBS-a o izborima u Srbiji, Bilčik je objasnio šta se može očekivati nakon izveštaja, ali je istakao i da je potrebno ispraviti sve istaknute nepravilnosti, kao i da različite strane prihvate izborne rezultate.

- Pročitajmo izveštaj, pa onda možemo diskutovati o narednim koracima. Sa druge strane, poslali smo veoma jasnu poruku. Činjenice koje je utvrdila komisija za praćenje izbora OEBS-a potrebno je da se slede u potpunosti i budu šireg inkluzivnog dijaloga u političkom spektru Srbije. To je sastavni deo predstavničke demokratije u bilo kojoj zemlji. Za dobrobit svih strana važno je propratiti sve nedostatke i nepravilnosti. Takođe, izuzetno je važno da Skupština Srbije krene sa radom i da vlada preuzme dužnost. Vremena su veoma teška širom Evrope. Ali su to istovremeno i vremena važnih prilika, posebno kada se radi o proširenju Evropske unije. Očekujemo da se formiranje institucija odvija u skladu sa izbornim rezultatima. Mislim da je važno da izborne rezultate u potpunosti prihvate sve strane. To podrazumeva detaljno praćenje bilo kakvih nepravilnosti, a posebno relevantnih zaključaka OEBS-a i izveštaja koji se očekuje u narednim nedeljama. Sačekajmo izveštaj - istakao je on.

foto: Youtube prtscr / EU Debates

Bilčik je takođe rekao da se niko iz Evropske unije nije mešao u izbore u Srbiji, prema izveštajima u koje je imao uvid.

- U interesu građana Srbije, u Republici Srbiji, je da se očuva integritet izbornog procesa i da nema spoljašnjeg mešanja bilo kakve vrste. Pogotovo ne Rusije, koja nastavlja brutalnu agresiju na Ukrajinu, i poznata je po mešanju u izbore u drugim zemljama. To je zabeleženo širom Evropske unije i Sjedinjenih Država. Svesni smo da se u prošlosti Rusija mešala u izborne procese, uključujući i zapadne demokratije. Tako da ovo ne bi bio prvi put. Trebalo bi istražiti načine da se spreči bilo kakav vid mešanja u izbore, pogotovo zemlje koja ima dugogodišnje iskustvo u tome. I može vršiti pritisak. Shvatam da je jedan broj ljudi u Srbiji protestovao, posebno zbog ishoda lokalnih izbora. Građani treba da imaju mogućnost okupljanja i protestovanja. I to treba da čine u miru. Bilo šta drugo je nesrećna spekulacija - dodao je.

Nakon što je Evropska unija saopštila da u 2024. očekuje primenu postignutih sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, Bilčik je objasnio šta ova očekivanja mogu da predstavljaju za Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija, ali i šta je potrebno da obe strane završe kako bi se ostvario napredak.

- Iz svojih iskustava sa predsednikom Vučićem – mislim da postoji razumevanje i spremnost da se ostvari napredak. Uvideli smo to, pogotovo kada je reč o ličnim kartama, registarskim tablicama, energetici, kada se radi o praktičnosti na terenu. I to je važno. Mislim da je na Prištini da reši veliko pitanje od značaja za Srbiju i zaštitu svih Srba koji žive na Kosovu - a to je osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom. Krajnje je vreme da se to ispuni. Apsolutni je imperativ da se napadi, poput onog u Banjskoj, ne ponavljaju. Ohrabrujuće je što je Beograd pokazao spremnost da ohrabri Srbe da izađu na izbore. Nadam se da će se izbori na severu Kosova održati i da će postojati politički dogovor kako sve to ostvariti. Ove godine zaista treba krenuti ka okončanju dijaloga. Ali, potrebna je posvećenost obe strane. Takođe, raspolažemo jasnim zaključcima iz decembra prošle godine koji se odnose na zaključke u vezi sa poglavljem 35. Za to postoji vremenski rok i očekujemo da institucije Evropske unije razjasne šta je neophodno učiniti - istakao je Bilčik za Glas Amerike.

Bilčik je ocenio i posvećenost obe strane u pravcu dogovora i okončavanja dijaloga.

- Pregovori su u toku. Od marta je bilo više sastanaka, čak i na najvišem nivou. Činjenica da od marta nema dokumenata koji su predstavljeni javnosti — ne znači da se ne razgovara. Oni traju i učestalost kontakata je visoka. To je ono što je važno jer treba da radimo na ostvarenju rezultata. Trenutno smo u procesu koji funkcioniše, ali taj proces će se smatrati uspešnim samo kada bude urodio plodom - dodao je.