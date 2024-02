Konstituisan je novi saziv Skupštine Srbije, uprkos opstrukcijama koje su krenule na početku sednice odmah po intoniranju himne.

Potvrđivanje poslaničkih mandata prekinuli su zvižduci, negodovanje, pištaljke i transparenti dela opozicije, ali i parole sa galerije iz redova "Srbija ne sme da stane".

Po potvrđivanju mandata, kada je došao red na zakletvu, predstavnici koalicije Novi DSS-POKS i Srbija protiv nasilja odlučili su da polože zakletvu u holu Skupštine Srbije, odbijajući, kako kažu da to učine pred onima koji su pokrali izbore. Lider SNS-a Miloš Vučević ocenio je da je to prvi put da se poslanici ne zaklinju pred srpskim grbom i da to govori o njihovoj politici.

Gosti jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV i voditeljke Olje Lazarević bili su Stevica Deđanski, predsednik Centra za međunarodnu saradnju i Dejan Bulatović, narodni poslanik.

Upravo je Dejan Bulatović opisao kakva je atmosfera juče vladala u skupštinskoj sali.

foto: Kurir TV

- To je prosto kontinuitet, jedna matrica. Videli smo to skakanje Ćute po klupama, vuvuzelama kojoma su ometali rad Skupštine. I oni su, očigledno, nastavili i žele da tako ometaju i dalje parlament. To je juče bilo sramotna. Znate, kao narodni poslanik, vi znate da ste u hramu demokratije, to je najviša institucija ovoj zemlji i mislite da bi demokratija trebalo baš tu da se sprovodi, da imamo jednu raspravu, mislim parlamentarnu, u plenumu treba da razgovaramo o svim tim predlozima, o zakonima, da imate jednu zaista široku priču, razgovora svih tih poslaničkih klubova, političkih partija i da na neki način tu splašnjavaju i tenzije, jer sve ono što se dešava u parlamentu oslikava zapravo društvo - započeo je Bulatović i nastavio:

06:02 KAŽU DA SU LISTA PROTIV NASILJA, A ĐILAS PSUJE POSLANIKE Dejan Bulatović: Bilo me je sramota što sam s takvima u Skupštini

- Ali kada imate opoziciju tako destruktivnu, kada imate njih na ovakav način, da vi, vidite, ne možete da položete zakletu, oni to opstruiraju. Pa su čak dobacivali kada smo himnu imali, videli ste to njihovo negodovanje. To su strašne stvari. Videli smo mi u prošlosti da oni sa zastavom udaraju policajce na ulici. Dakle, sve ste to vidjeli od opozicije. Ovaj parlament, evo kako vidite, liči na sve, samo ne na jedan parlament. I ovo što su sad pokazali, pokazali su samu suštinu bezidejnosti. Dakle, oni nemaju viziju političku kako treba Srbija da izgleda u budućnosti. Nemaju ništa konkretno da pruže građanima nego nasilje. I stvarno je to neverovatno da lista koja sebe nazvala lista protiv nasilja, zapravo to nasilje sprovodi u Skupštini. Strašno je bilo videti kako tamo jurišaju, kako pokušavaju da probiju taj policijski kordon, jer je zaista sramota da vi na taj način morate da se branite, da imate kordon bukvalno policije u civilu koja brani od napada tih ljudi koji sebe zove lista protiv nasilja - dodao je Bulatović.

Jednom rečju je opisao osećaj pripadnosti takvom mestu, kako je upitan na početku razgovora.

- Zaista je bilo, ako mene pitate, kao što ste me pitali kako se vi osećate, mene je bilo sramota. Sramota biti u takvom parlamentu, na taj način, znate šta, pa u tom parlamentu su sedeli velikani srpske istorije, tamo su bili političari, par ekselans. Pa ajde baš zbog toga, jedno poštovanje, a ne onako ulično psovanje. Videli ste kako Dragan Đilas juče psovao u parlamentu. Znate, to su strašne stvari. Pa ne možete vi kao lider opozicije da govorite o nenasilju, da govorite o tome kako Srbija treba da izgleda, a vi psujete poslanike i to radite.

Voditejka Olja Lazarevič konstatovala je da smo imali prilike da vidimo i u toku jučerašnjeg dana, ali i u današnjem izdanju Kurira, plakate na kojima je pisalo pokrali su izbore, i ocena analitičara je sada da je opozicija u jednoj vrsti problema, jer s jedne strane želi da zadrži to pitanje neregularnosti izbora u političkom diskursu, a s druge strane ne mogu da se odreknu prisustva u institucijama.

foto: Kurir TV

- Oni jesu prihvatili mandate, ali kao što su i rekli, opstruiraće rad parlamenta u narednom periodu. To je licemerno. Mislim da će to i taj deo glasača, koji je meni neverovatan da 20% ljudi u Srbiji može da glasa za ovo. Ali, eto, pokazalo se da može za njih. Onako kako ih predstavlja Đilas sa ovim psovkama, što je stvarno nepristojno, ja sada ne govorim ništa više samo o pristojnosti. A predstavljaju sebe kao pristojne u Srbiji, to je jako iritantno. Pa nismo svi mi divljaci koji žive u zemlji, nismo mi svi Miketići. A oni jesu, oni su i transparentni, svi smo mi Miketići, i za to dobijaju glasove. Pa evo vam sad, Miketić i njegovi drugari. Znači, mislim, ozbiljno je to - rekao je Deđanski.

Osvrnuo se i na aktuelnu situaciju na srpskoj opozicionoj sceni.

- Kažu, mi smo protiv izbora takvih kakvi su održani, na kojima smo učestvovali, i ništa nismo imali protiv dok smo sami sebe ubeđivali da možemo da pobedimo. Iako svako normalan je shvatao da ne može da pobedi, ali su oni nekako sebe ubedili, ne znam kako su to uspeli, ta autosugestija je očigledno jako moćna stvar. E onda kada su videli, ne znam, Lazović ili Dobrica, oni su već sebe videli kao ministra svojih poslova, premijera. I sada bi trebalo, ako su dosledni u tome, da se bore tako što ni ne dođu u parlament. I to je, da kažemo, vid borbe. Ne uzimam funkciju, ne uzimam pare, nemam privilegije kao poslanik, nemam čast da budem poslanik, znači izabran jesam, ali ne priznajem izabrane, znači nisam izabrani - dodao je Deđanski.

Konačno, osudio je nezrelo ponašanje opozicionih poslanika na konstitutivnoj sednici Skupštine.

- I onda napraviš ruglo od svega i onda sedeći u parlamentu napraviš još haos i onda izađeš u hodnik. Kad sam se jednom šalio malo pre s vama, da li da izađem napolje, da baštinim europske vrijednosti, da izađem napolje i da onda ko Aleksić vičem, to nije dobro. Znači, takvo licemerstvo i takav bezobrazluk i takva nepristojnost, to nikad nije viđeno. Mi smo imali, inače, burnu parlamentarnu situaciju. Ja sam bio poslanik 2000. godine, ozbiljni sukobi su se dešavali, ali nije bilo nepristojnih ljudi. Bilo je nekada i šaljivo, ne znam, kad je Velja Ilić nazvao Tadića "Baba Simana". Mislim, bilo je raznih provokacija u parlamentu, u radu parlamenta, ali ovakva nepristojnost, ljudi koji sebe predstavljaju kao pristojne građane, a sve nas, a to je 80% ljudi, koji su glasali za SNS i koji nisu glasali, ali nisu za njih. Njih nazivaju nepristojnima i priređuju ovo, vidi, ako to ljudima nije sad jasno, neće nikada biti - smatra Deđanski

