POBEDA U TRI ČINA: Rezolucija 1244 vraćena u fokus! Svet čuo istinu o ugnjetavanju Srba na KiM! Svi označili Kurtija kao krivca!

Vanredna sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i Metohiji vratila je rešavanje ovog problema u okrilje Ujedinjenih nacija i demonstrirala svu snagu Rezolucije 1244 kao glavnog argumenta Srbije. Sagovornici Kurira ocenjuju da se diplomatska pobeda Srbije na svetskoj političkoj sceni u Njujorku može svesti na tri važne stvari: Rezolucija 1244 ne može biti zaobiđena, naša zemlja je iskoristila priliku da celom svetu saopšti istinu o užasno teškom položaju srpskog naroda na KiM, a Priština i njen politički lider Aljbin Kurti označeni su kao glavni krivci za aktuelnu situaciju.

Uvek uz svoj narod

Argumente Srbije pred SB izneo je predsednik Aleksandar Vučić, koji je juče poručio da će država uvek biti uz svoj narod na KiM.

- Mi smo se borili za svoju zemlju, neki drugi su se borili protiv naše zemlje. Jedna mala, ali značajna pobeda Srbije. Moj posao je da se borim za svoju zemlju, za našu Srbiju. Rezervnu otadžbinu nemamo. Ponosan sam na to što smo, znate, dali sve od sebe i borićemo se za svoj narod na KiM i bićemo uz njih. Nikada Srbija svoj narod na KiM neće ostaviti i nikada se svoje zemlje neće odreći. Ponosan sam na Srbiju, koja sme da se ponaša odgovorno, ozbiljno, koja sme da čuva svoj slobodarski duh, da u lice kaže popu pop, bobu bob, da čuva svoju zemlju i da štiti svoju budućnost - poručio je predsednik na Instagramu.

Premijerka Ana Brnabić smatra da je sednica SB bila istorijska i da je prvi put svetska javnost čula argumente da je ono što radi Kurti zločin protiv čovečnosti.

- Ovo je vratilo Rezoluciju 1244 u prvi plan. Predsednik je u replici Aljbinu Kurtiju podsetio na tu rezoluciju i rekao da je jedini teritorijalni integritet koji je narušen upravo teritorijalni integritet Srbije. Upravo je ovim terminima, koje je iskoristio nikako olako, već vrlo planski i pametno, prebacio loptu u dvorište Međunarodnog krivičnog suda. To preusmerava sve ovo u drugom pravcu. Potpuno novo je, ponavljam, da sada ceo svet zna da sve ovo što Aljbin Kurti radi jeste upravo zločin protiv čovečnosti - rekla je ona za RTS.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je Vučić još jednom pokazao državnički pristup u zaštiti nacionalnih i državnih interesa Srbije i srpskog naroda.

- Svima je pokazao da je Kurti glavna pretnja miru i stabilnosti. Zato je od istorijskog značaja nastup predsednika Vučića, a na međunarodnoj zajednici je odgovornost da zaustavi Kurtija i obezbedi sprovođenje Rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma - poručio je Dačić.

Važan detalj

Bivši diplomata Branko Branković kaže za Kurir da svi moramo biti zadovoljni činjenicom da je na SB postignut konsenzus da naši argumenti dođu na najveću svetsku scenu.

- Drugo, zbog toga smo uspeli da kažemo tačno sve ono što mnogi drugi zataškavaju. Takođe, reakcije koje smo čuli ne mogu se smatrati neprijateljskim, jer nije bilo negiranja onoga što je predsednik Vučić rekao. Reakcije su čak bile prijemčive za naše argumente. Ozbiljno i s pažnjom su ih slušali i sigurno su imali određene efekte. To se odmah šalje u njihova ministarstva spoljnih poslova i čekaju se instrukcije šta u produženju sastanka treba da rade njihovi predstavnici. Ostaje da se vidi kakav će dokument da se usvaja. Svakako mislim da ne smemo i ne treba da budemo pesimisti - smatra naš sagovornik i napominje važan detalj - da zemlje Kvinte nisu bile kritične prema onome što je Vučić rekao, a založile su se za preispitivanje odluke Prištine o dinaru.

Dosadašnji predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je za Kurir TV da je u tri elementa sadržan značaj ove sednice.

- Imajući u vidu višegodišnje pokušaje vodećih zapadnih država da potpuno izbace kosovsko pitanje iz UN, da se prorede one sednice SB gde se podnosi izveštaj generalnog sekretara o stanju na KiM ili da se uopšte ne održavaju, ovo je zaista veoma značajna stvar. I to pokazuje da je Rezolucija 1244 i te kako živa, da je i dalje na snazi i da UN ne mogu da budu zaobiđene u rešavanju kosovskog problema. Drugo, naša strana je mogla da saopšti činjenice, istinu o užasno teškom položaju srpskog naroda, o etničkom čišćenju koju administracija u Prištini sprovodi i o zločinu protiv čovečnosti koji se takvim merama preduzima protiv srpskog naroda. Treća stvar je da su svi tokom diskusije zapravo priznali da postoji problem i to u ponašanju Prištine. Identifikovali su Kurtija kao problem - naglasio je Drecun.

Jedna opomena

Novinar Miroslav Stojanović ocenio je za Kurir TV da je ovo zaista važan politički događaj zato što se zbiva na velikoj političkoj međunarodnoj sceni. Srbija je, prema njegovim rečima, odigrala veoma dobar diplomatski i politički potez.

- Ovaj potez koji je napravljen u Prištini sa zabranom dinara izazvao je veliku pometnju i među njegovim velikim protežerima i zaštitnicima. Odavno nisam čuo takve izjave Stejt departmenta ili ambasadora SAD i ovde i u Prištini. Kurti je ovde napravio velike taktičke greške, ometajući one koji idu za strateškim ciljem da zaokruže tu priču da Kosovo bude zaista do kraja suverena i nezavisna država... Vrlo je interesantno da čak i oni koji su na neki način branili njegovo pravo da on monetarno može da povlači neke poteze, jer ga priznaju kao nezavisnu državu, niko nije njemu odobrio tu vrstu poteza koju je sada napravio. Čak i Velika Britanija koja je bila izričitija od drugih na ovom velikom, važnom skupu. Svi su govorili da je to velika greška i da se pravi jedna pometnja - podsetio je Stojanović.

Bivši ambasador Milovan Božinović izjavio je za Kurir TV da su velike sile prihvatile ovu sednicu i da je to diplomatski uspeh Srbije.

- Ali on dolazi kao posledica procene i samih tih zapadnih sila da ovako ne može dalje. Koliko god je očigledno da se nezavisno Kosovo ne može prihvatiti od strane Srba i Srbije kao države, toliko je isto tako jasno da bilo kakva normalizacija nije zamisliva uz jednu tako grubu konfrontaciju sa srpskom zajednicom na Kosovu. Dakle, Zapad shvata da mora pridobiti srpsku zajednicu za neka rešenja. Sa ovakvom provokativnom politikom to prosto nije u izgledu. I oni su sad dali jednu opomenu... Predsednik Srbije je rekao tačno ono što treba da kaže u poziciji u kojoj se našao. Ništa tu nije izneo nepoznato ovim velikim igračima, ali je njegovo bilo, i on je to uradio, valjano, da to još jednom iznese ovog puta u jednoj otvorenoj sednici za javnost - objašnjava Božinović.

Albanci kritikuju svoju vlast Hoti: Vraća nam se kao bumerang foto: Profimedia Avdulah Hoti, nekadašnji premijer Kosova, kritikovao je režima Aljbina Kurtija. - Jasno se pokazalo da nedostatak koordinacije naših akcija sa saveznicima ima posledice po Kosovo. Sinoć je bio prvi put da su nas naši glavni saveznici kritikovali u raspravi SB. Ovaj vapaj Kurtijeve vlade ne služi evroatlantskim integracijama Kosova. Žalosno je što nam se ispravni postupci Kosova, koje nijedan saveznik po ustavu ne osporava, vraćaju kao bumerang zbog opake politike u kojoj je svako delovanje države podložno aktuelnom izbornom interesu stranke na vlasti.

REAGOVANJA Aleksandar Bocan-Harčenko, ambasador Rusije foto: Kurir televizija - Sada se sve kreće u jednom dobrom pravcu, o čemu smo i pričali dugi niz godina. Kosovo mora, kao pitanje, da se vrati u okrilje SB UN s obzirom na to da dijalog Beograda i Prištine pokazuje da od toga nema ništa, a što je još ozbiljniji problem, nema promena na terenu, ili još bolje rečeno, ima pogoršanja. SB mora da bude više uključen na osnovu Rezolucije 1244, jer samo taj osnov postoji u međunarodnoj zajednici kao okvir za rešavanje krize. Zlatan Elek, predsednik Srpske liste foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printscreen/Kosovo-online - Predsednik Vučić je veoma hrabro izneo stavove o potrebi poštovanja prava našeg naroda i o potrebi da se prestane s progonom srpskog naroda. Drago mi je da su sve zemlje, naročito SAD i Francuska, a mislim i na Rusiju i Kinu, ukazale na značaj i zahtevale suspenziju odluke CBK o ukidanju dinara i platnog prometa, osudile akcije Prištine i zahtevale da se prekine sa upadima u privremene organe, da se prekine s jednostranim i nekoordinisanim akcijama. Siniša Mali, ministar finansija foto: Zorana Jevtić - Ceo svet je imao priliku da čuje o politici etničkog čišćenja na KiM. Čuli ste i predsednika Vučića da smo uspeli da ostvarimo jednu malu, ali važnu pobedu za građane Srbije, za našu Srbiju. Bio je veliki pritisak da sednica bude zatvorena za javnost i da se ne čuje ono što je predsednik Vučić imao priliku da kaže. Neće se stati u borbi za suverenu, nezavisnu i slobodarsku Srbiju i za interese Srba na KiM.

