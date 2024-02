I DALJE TO NISMO URADILI, STO PUTA SAM REKAO Vučić: To je jedina stvar koju mi je Šojgu rekao za naše puške (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kompleksu Niške tvrđave.

U razgovoru sa mladim tenkistom (25) koji je bio iz Beograda, predsednik je rekao:

-Svaka ti čast, najmanje vojnika imamo iz Beograda i Novog Sada", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručniku Mirku Pavloviću koji mu je danas u Nišu raportirao u vezi sa tenkom T-72 MS.

- Baš mi je drago da te vidim... Jesi pucao?, pita ga predsednik.

-Nisam, gađao sam iz tenka, gospodine predsedniče, rekao je mladi Pavlović koji je objasnio šta je i kako učio na Vojnoj akademiji pa ispričao da je već tri godine sada na tom tenku.

Komentarišući naše automate i puške, predsednik je rekao:

- Sto puta sam vas molio da okvir bude transparentan i da vojnik može da vidi koliko mu je metaka ostalo. I dalje to nismo uradili. Napravite da to svuda bude - rekao je Vučić pa otkrio da je to jedina stvar koju mu je Šojgu rekao za naše automate i puške.

-Vojnik mora da zna koliko mu je metaka ostalo, dodao je predsednik.