"ZASPAO SAM NA MESTU SUVOZAČA I NAŠAO SE U KOŠMARU" Ministar Đorđe Milićević prisetio se detalja STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE

Bez sata, kalendara, telefona, olovke, papira i knjige. Bez osećaja da li je dan ili noć, u jednom položaju, tako je živeo, skoro tri meseca.

Ležao je na leđima, sa prelomima, imao sedam teških operacija, na granici života i smrti, u bolovima koje reči ne mogu da opišu, a onaj koji ih nije doživeo ne može ni da ih zamisli.

Zbog strašnih povreda i operacija izgubio je 30 kilograma, učio je iznova da hoda, ostao je bez celog mišićnog tkiva stomaka. Međutim, dok je nepomičan ležao u bolnici u bezizlaznom stanju, spasila ga je psiha.

Gost "Crne hronike" i autorke i voditeljke Jelene Pejović, koji je ispričao drugu stranu životne priče, bio je Đorđe Milićević, ministar u Vladi Srbije.

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u novembru 2018. godine, na njegovom putu iz Beograda ka Valjevu, pa je Milićević opisao kakvi sticaji okolnosti su uticali na to.

- Zapravo, bio je prvi novembar, dan kada je predsednik organizovao, povodom završetka Prvog svetskog rata, premijeru filma "Zaspanka za vojnika". Samo da napomenem da je ovo zadnji put da pričam o ovome u emisiji, posle pet godina želim da živim. Proces oporavka nisam završio ni posle pet godina. U nekom vremenskom periodu, opet ću se vratiti na operacioni sto. Dakle, da se vratimo na prvi novembar, taj dan mi je od jutra izgledao nekako specifičan. Sećam se, počeo je kao sasvim običan dan, sa suprugom sam išao u kupovinu, već je planirano bilo da odem u Beograd. Posao je tenzičan, prisutne su turbulencije, sećam se da sam tog dana osetio pritisak u glavi, nisam se najbolje osećao - započeo je Milićević, pa spomenuo prve naznake da nešto nije uredu sa odlaskom u Beograd:

- Supruga me nikada nije pitala gde idem ili kada se vraćam. Nikada mi nije davala nekakve sugestije, predloge... Međutim, to veče mi je rekla da misli da ne bi trebalo da idem. Nisam je poslušao, rekao sam joj da je to važan dan za Srbiju i da želim da prisustvujem toj manifestaciji i premijeri filma. Program se završio relativno kasno. Bilo je mnogo ljudi, pričali smo i sve, a sećam se da sam prijatelju rekao da odemo negde na kafu, jer je bilo prilično kasno. Na putu do Beograda, sedeo sam na mestu suvozača, skinuo kravatu i sako i zaspao. Samim tim, puta se ne sećam, znam da smo išli preko Uba, ali ne znam na koji način.

Potom je nastavio priču u momentu kada se probudio:

- Sećam se samo da sam se probudio, sećam se košmara u trenutku kada se probudite, zapitao sam se da li sanjam ili je zaista realnost. Probudio sam se, levo sam video prijatelja kako su mu zakovane noge, nije mogao da ih pomeri.

Milićević je u tom trenutku stao na svoje noge, iako mu je sve bilo polomljeno, pa je opisao kako je uspeo da potraži pomoć.

- Prvo sam pitao prijatelja šta se dešava, on je rekao da ne može da priča, sve ga boli. Mrak je, ne vidite ništa, mene neki pitaju pa gde ti je telefon, ali ko se u tom trenutku seti telefona, ne znate ni gde ste vi. Dakle, prva pomisao je bila da izađem iz kola, da vidim gde sam i šta se dešava. Rekao sam prijatelju da moramo da izađemo, i to što pre. Nekako sam otkopčao pojas i probao da otvorim moja vrata, ali nisam mogao, potom sam pokušao vozačeva, pokušao i pozadi. Niti jedna vrata se nisu otvorila. Ne znam kako, ali u tom trenutku mi je prošla misao da probam da polomim prozor. Nekako sam nogom uspeo da polomim prozor.

- Ne znam da li su mi tada bile polomljene ruke, ali povrede su bile, da to prevedem, kao kada čoveka stavite na operacioni sto i presečete ga na pola gde je pojas. Bila je specifična situacija i u bolnici, Valjevo je mali grad, svi se znamo, to su sve najbolji stručnjaci, hirurzi... To jutro, me sačekao momak kojeg nisam poznavao, Miloš Marajević, ja ga nisam poznavao. Mlad hirurg, a rekao mi kada me otvorio, da nisam imao ništa, da je to presečeno sve. Osam i po sati je trajala operacija. Tada su mi skraćivali creva, izvađena zapravo, dve stome. Jedna rana je morala da ostane otvorena, da se prirodno zatvori. Problem na operaciji je bio moj adrenalin, da sam se budio više puta, bilo je kritično, napeto i tenzično.

