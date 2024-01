Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je program "Skok u budućnost - Srbija EXPO 2027" za period od 2024. do 2027. godine.

Predviđeno je da prosečna plata bude 1.400, a minimalna penzija 650 evra.

foto: Printscreen Instagram buducnostsrbijeav

Ove godine započeće izgradnja 23 vrtića i 67 škola, najavljena je i rekonstrukcija svih porodilišta.Osim velikih ulaganja u energetiku, planirana je i izgradnja skoro hiljadu kilometara brzih saobraćajnica.

Vučić ističe da će u naredne četiri godine u sve projekte biti uloženo 17,8 milijardi evra.

O ovoj temi diskutovao je gost jutarnjeg programa Kurir televizije Đorđe Milićević, ministar bez portfelja.

Prvo se osvrnuo na obećanja, a čije se ostvarenje planira do 2027. godine, kao i to da li su planovi ostvarljivi ili pak previše ambiciozni:

01:13 SVE ŠTO SU MLADI NASLEDILI, BIĆE TRI PUTA VREDNIJE Milićević o programu Srbije: Bavi se budućnosti svakog građana naše zemlje

- Mislim da je ostvarljivo, pogotovo imajući na umu rezultate koje je Srbija postizala u prethodnom vremenskom periodu. I naravno, imajući na umu sve one jasno definisane ciljeve i način kako doći do njih. Dakle, plan je sveobuhvatan, sadržajan, ambiciozan... Suština je u predsednikovoj rečenici da građani imaju predstavu da sve ono što smo nasledili, da će biti tri puta vrednije. Ovde je suština plana, krajnji cilj, je da bude uspešna Srbija. Poseban akcenat jeste briga o ljudima. Ovaj program se bavi budućnosti svakog građana Srbije. Ovde se govori o svim generacijama. To, pre svega, pokazuje stepen razvijenosti jednog društva.

Potom je pričao o realizaciji plana, odnosno put Srbije ka evropskim integracijama:

- Da bi ovaj plan bio realizovan, pored svih geopolitičkih situacija, uprkos tome što imamo negodovanja, Srbija će svakako nastaviti put evropskih integracija, da ćemo čuvati mir i stabilnost. Čuvaćemo naša tradicionalna prijateljstva, kako bi na međunarodnom planu zaštitili naše nacionalne interese. Isto tako ćemo čuvati slobodu i nezavisnost.

01:23 Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govori o prostoru gde će biti Expo 2027