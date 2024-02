NOVO ISTRAŽIVANJE NEĆE SE DOPASTI SVIMA: Da li bi novi izbori u Beogradu promenili odnos snaga: Profesor Petričković za Kurir

Novi beogradski izbori, koji su trenutno izvesniji nego formiranje većine, doneli bi više glasova vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, dok je pitanje bi li opozicione stranke dosegle rezultat koji su osvojile na izborima održanim 17. decembra prošle godine, smatra sagovornik Kurira.

Tako pojedina istraživanja u koja je Kurir imao uvid pokazuju da bi na narednim beogradskim izborima oko osam odsto ljudi glasalo drugačije nego što je to bio slučaj na izborima koji su održani 17. decembra prošle godine, a više glasova dobili bi u zbiru naprednjaci i socijalisti, i to za oko dva do tri odsto više.

Profesor Fakulteta političkih nauka, Milan Petričković, ukazuje da se priča oko opozicije jednostavno razvodnila.

foto: Kurir televizija

- Mislim da su, što se tiče "Srbije protiv nasilja", apetiti politikantski oko tog kvazi liderstva i pokušaja avanzovanja pojedinaca, odsustvo političke ideje, činjenica da nemaju snagu ni ideološku ni motivacionu, već samo podeljene interese. Upravo u toj međusobnoj borbi oko ličnog pozicioniranja, oni su razvodnili celu priču koju su pokušali da vode. Verujem da će zato dobiti mnogo manje galsova nego na prethodnim izborima jer su razočarali svoje biračko telo, izneverili očekivanja i oslabili izborni kapacitet - navodi Petričković.

foto: Nemanja Nikolić, Nebojša Mandić

Dodaje da je i koalicija "Mi - Glas iz naroda" kao osveženje na političkoj sceni imala određenu podršku, te da su mogli da rastu.

- No, oni su to prokockali, po principu "kako došlo tako otišlo" i ugasili šansu za dalji napredak. Zato mislim da su oni prošlost na političkoj sceni, iako su imali dobru šansu, sagoreli su. Glasovi iz te dve opozicione frakcije će se preliti, a vladajuća stranka će imati najveće kortisti od toga jer će se kod njih preliti ti glasovi - smatra Petričković.