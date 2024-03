PREPORUKE ODIHR: Ana Brnabić prisustvovala sastanku Radne grupe za unapređenje izbornih uslova

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovala je danas sastanku Radne grupe za unapređenje izbornih uslova.

Na poziv predsednice Vlade sastanku su prisustvovali i predstavnici ODIHR-a, OEBS-a, delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kao i predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Predsednica Vlade upoznala je učesnike sastanka sa svime što je do sada urađeno u cilju ispunjenja preporuka ODIHR-a iz finalnog izveštaja ove institucije nakon izbora održanih decembra prošle godine u Republici Srbiji. Što se tiče preporuke broj 1, postojeća Radna grupa, koja je oformljena od strane aktuelne Vlade, će aktivno raditi na sprovođenju preporuka ODIHR-a do formiranja nove Vlade, kada će biti formirana nova Radna grupa koja će nastaviti da na inkluzivan način radi na sprovođenju preporuka ODIHR-a sa svim relevantnim subjektima. U okviru preporuke broj 2, završen je rad na Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, predviđa da pohađanje obuke za rad u lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru, budu uslov za imenovanje u ove organe, kako u stalnom tako i u proširenom sastavu. U pogledu preporuke broj 3, ODIHR je dostavio komentare na Nacrt programa edukacije birača i predložio održavanje radionice u Beogradu, radi daljih konsultacija o utvrđivanju konačnog teksta programa edukacije. Što se tiče preporuke broj 4, održan je sastanak radne grupe za analizu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku, a 8. marta upućen je poziv ODIHR-u za delegiranje tehničke pomoći za birački spisak. O preporukama broj 5 i 6 razgovaraće se na inkluzivan način sa svim relevantnim subjektima. Preporuka broj 7 odnosi se na Regulatorno telo za elektronske medije (REM) Preprouka broj 8 je još jedna preporuka koja je u potpunosti implementirana, te je broj za sada ispunjenih preporuka porastao na tri. Republička izborna komisija je na internet prezentaciji objavila podatke o rodnoj zastupljenosti u svim lokalnim izbornim komisijama i priprema izmenu Uputstva za predlaganje lica u biračke odbore, tako da će se podaci o rodnoj zastupljenosti voditi na nivou biračkog odbora, opštine/grada i cele Republike Srbije. Ovi podaci će biti obrađeni i za predstojeće beogradske izbore. Kada je reč o preporuci broj 9, pripremljen je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke Narodne skupštine o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine. Preporuka 10 zahteva izmene Ustava Republike Srbije i za njeno ispunjenje je potrebno postići širi društveni konsenzus. Što se tiče preporuke broj 11, završen je rad na zakonima o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, menja dosadašnje pravilo i propisuje mogućnost da birač potpisom podrži više izbornih lista. U pogledu preporuke broj 12, završen je rad na Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, kojim se, između ostalog, briše mogućnost odbijanja izborne liste bez prethodnog nalaganja otklanjanja nedostatka koji je razlog odbijanja U cilju ispunjenja preporuke broj 13, dogovoreno je osnivanje kontakt centra za prijavu kršenja ovih odredbi u okviru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ 19/24 od 13. marta 2024. godine), u ministarstvu se uspostavlja Kontakt centar za prijem pritužbi. Što se tiče preporuke broj 14, predložene su različite mere u zajedničkom radu sa timovima Poverenice za rodnu ravnopravnosti i Ministarstvom za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog. Na polju ispunjenja preporuke broj 15, Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je inicijativu za izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti Ministarstvu finansija, na osnovu koje je to ministarstvo dostavilo predlog izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u skladu sa ovom preporukom. O preporuci broj 16 dogovoreno je da se razgovara u širem sastavu, na inkluzivan način sa svim relevantnim subjektima. Takođe, zarad ispunjenja preporuke broj 17, Agencija za sprečavanje korupcije je dostavila inicijativu za izmenu Zakona o sprečavanju korupcije Ministarstvu pravde, na osnovu koje je to ministarstvo dostavilo predlog izmene Zakona o sprečavanju korupcije u skladu sa ovom preporukom. U cilju ispunjenja preporuke broj 18, naredne nedelje biće održan sastanak stalne Radne grupe za bezbednost novinara. Preporuka broj 19 odnosti se na rad medija. Kada je reč o preporuci broj 20, završen je rad na predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, uvode dodatni kriterijumi za priznavanje manjinskog statusa i predviđaju mogući dokazi kojima podnosoci izbornih lista dokazuju da se kandidati za narodne poslanike bave manjinskim pravima Preporuka broj 21 je u nadležnosti sudske vlasti. Što se tiče preporuke broj 22, međunarodni posmatrači biće i u budućnosti, kao i do sada, dobrodošli u Srbiju radi posmatranja izbornih procesa i imaće sve neophodne uslove za neometan rad. Zarad ispunjenja preporuke broj 23, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uputilo instrukciju svim lokalnim izbornim komisijama, da u cilju omogućavanja boljih uslova na biračkim mestima na dan izbora, razmotre i izvrše adekvatnu podelu biračkih mesta na kojima glasa više od 1.800 birača, u smislu obrazovanja dva ili više biračkih mesta. Kako bi se ispunila preporuka broj 24, Ministarstvo pravde izradilo je predlog izmena Zakona o Ustavnom sudu. Što se tiče preporuke broj 25, ODIHR će sa Republičkom izbornom komisijom obaviti konsultacije i precizirati ovu preporuku u narednim danima. Republička izborna komisija je uputila ODIHR-u molbu za dobijanje pojašnjenja i detaljnijeg obrazloženja ove preporuke. Po dobijanju traženih informacija, pristupiće se razmatranju načina za njeno ispunjenje.

