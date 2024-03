"ĐILASU EU PIŠE TEKSTOVE KOJE ČITA U SKUPŠTINI" Bulatović: On je mutivoda! Gajić: Šta je sledeće? Da baca suzavce KAO ALJBIN KURTI

Nekadašnja premijerka Ana Brnabić, većinom glasova poslanika, izabrana je za novu predsednicu Narodne skupštine.

Od 158 poslanika, za Brnabićevu je glasalo 153, protiv je bilo 5, dok uzdržanih nije bilo. Glasanju o izboru Ane Brnabić, poslanici dela opozicije nisu prisustvovali.

foto: Nenad Kostić

Inače, na jučerašnjoj sednici izabrani su i potpredsednici parlamenta: Sandra Božić, Edin Đerlek, dr Jovan Janjić, Elvira Kovač, Snežana Paunović i Marina Rakuš

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali atmosferu u skupštini bili su politički analitičar prof. dr Stevica Deđanski, narodni poslanik Dejan Bulatović i predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić.

Bulatović je rekao da je EU napisala tekst Draganu Đilasu:

foto: Kurir televizija

- Videli smo da je Dragan Đilas šef opozicione grupacije, ali i čovek kome se pišu tekstovi, a on ih čita u skupštini. Videli ste da on to nije napisao zbog načina na koji je čitao. Njemu iz EU stižu ti tekstovi. Pa to su upravo oni koji su tražili sankcije za Aleksandra Vučića, a onda i deklaraciju protiv Srbije. Videli smo da je jedini problem koji oni imaju Aleksandar Vučić. Dakle, cela opozicija je ujedinjena u mržnji. Đilas je taj mutivoda, čovek koji celu ovu konstrukciju je izveo u korist Aljbina Kurtija i onih koji komanduju krizom Kosova. I to upravo podržava opozicija. Oni nemaju pravo da pričaju o Srbiji i da su oni opozicija.

foto: Printscreen

Deđanski je rekao da deo opozicije zna da ne može glasanjem da nadjača vlast, pa se služe drugim planovima:

foto: Kurir televizija

- Kada godinama puštaš da pojedinci prave haos, a da se to ne sankcioniše, oni će misliti da i dalje to mogu. Država tu mora čvršće da se postavi. Ako ja ili vi ne smemo da lupamo u skupštini ili da zaustavljamo saobraćaj, onda ne smeju ni drugi. Tu država mora da pokaže hrabrost. Oni više ne kriju, oni hoće vlast bez glasanja građana. Đilas je pred izbore rekao strancima da će ići na izbore, ali neće da prizna rezultate. Oni znaju da ne mogu glasanjem da dobiju izbore. Oni su otišli u Evropski parlament, ne da traže sanckije Vučiću, već srpskom narodu, ali kažu da je to zbog Vučića. I sada očekuju da građani vide kako pale skupštinu, da traže sanckije, itd. Znaju da toga neće biti, znači imaju drugi plan, a to je izazivanje haosa.

Gajić je obrazložio da kao društvo imamo problem jer preko politike ulazimo u podele koje po nas nisu dobre:

foto: Kurir televizija

- Kod nas se pokazalo da pristojnost na takvim sednicama nije od presudnog značaja. Mislim da generalno kao društvo imamo problem sa tim što preko političke elite ulazimo u podele koje za društvo nisu dobre. Dakle, ne postoji elementarna solidarnost koja je neophodna građanima da bi se vodio miran život. Taj sukob vlasti i jednog dela opozicije je svakako nešto što ne doprinosi normalnoj atmosferi. Bilo bi neophodno da svaka stranka sa svoje strane uradi nešto da parlament izgleda normalno. Ovako se stvara slika poput rijaliti programa, ali to nije nešto novo. Mi od devedesetih imamo tu sliku parlamenta, ona je prilično slična.

02:43 ĐILASU EU PIŠE TEKSTOVE KOJE ČITA U SKUPŠTINI Stručnjaci bez dileme: Znaju da ne mogu glasanjem dobiti, pa imaju drugi plan!

Deđanski je spomenuo kada se Đilas zalagao za Kurtija govoreći da je on simbol demokratije:

- Šta je sledeće? Njihov ideolog i partner Kurti je bacao suzavac u Prištini. Zašto to onda ne bi uradio i Đilas, koji je rekao da je Kurti simbol demokratije i da bi bilo dobro da imamo Kurtija. Svojevremeno se baš zalagao za njega. Možda ih ista ruka vodi, a možda će ga Đilas samo kopirati. Svakako, ovo što rade ne može biti dobro. Da bi bilo dobro, mora da se provodi zakon, koliko god to zvuči čudno. I ovo što im juče Ana Brnabić uradila, kada im nije dala da raspravljaju, a njihovi zahtevi su da moraju ultimativno da razgovaraju. O čemu? O tome da dobiju ministra nekog. Oni misle da razgovaraju o onome što oni hoće, ali ne ide tako, nego o onome šta ti narod poveri.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:01 ĐILAS IMA BAGOVE, OPOZICIJA HOĆE SCENARIO SEVERNE MAKEDONIJE Dejan Vuk Stanković: Gde to ima da manjina uslovljava većinu?