VULIN NAKON GLASANJA U PSSE: Vreme je da Srbija izabere političku neutralnost

- Srbiji nije mesto ni u Savetu Evrope, ni u Evropskoj uniji, ako nam to nije jasno pogledajte današnje glasanje. Lažovi i licemeri iz Evropske unije su birali između Srbije i Kosova i izabrali su Šiptare. Da nisu izbacili Rusiju iz Saveta Evrope, ne bi primili Šiptare. I to treba da nam bude znak i putokaz. Vreme je da Srbija izabere političku neutralnost, kao što je izabrala vojnu. A, Savetu Evrope neka je srećno sa Šiptarima i njihovim shvatanjem pravde, zaslužuju jedni druge - poručio je Vulin komentarišući to što je Parlamentarna Skupština Saveta Evrope usvojila nacrt izveštaja u kojem se preporučuje da se takozvanom Kosovu odobri da postane član Saveta Evrope.

Kurir