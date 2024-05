ALEKSANDAR ŠAPIĆ O REZOLUCIJI O SREBRENICI ZA KURIR: Ovakvi teški trenuci su kroz istoriju ujedinjavali srpski narod!

Do beogradskih izbora ostalo je deset dana i predizborna kampanja se zahuktava.

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda i kandidat liste okupljene oko SNS za gradonačelnika, Aleksandar Šapić najavio novu pešačku zonu u centru grada. On je predstavio plan po kome će deo između Knez Mihajlove ulice i Kalemegdana biti pretvoren u šetalište.

Najpre je prokomentarisao predstojeće glasanje rezolucije o Srebrenici

- Sve ono što radi predsednik Vučič i svi oni koji se u poslednjih mesec dana bave lobiranjem čime se pokušava urazumiti svetska javnost je zaista za svaku pohvalu. Mi pričamo o narodu kojeg vi pokušavate da zbog jednog zločina koji niko ne osporava pokušavate jedan narod da proglasite genocidnim, iako su svi predsednici išli tamo da se poklone žrtvama. Aleksandar Vučić je jedva živu glavu izvukao kad je bio.

Osvrnuo se na dugoročne posledice usvajanja ove rezolucije.

- Ovom rezolucijom, kao što je rekao predsednik Milorad Dodik dolazi kraj dejtonske Bosne i Hercegovine. Kad se donese jedna takva rezolucija onda nakon desetak godina oni koji budu na vlasti u tim zapadnim zemljama će reći "mi to nismo doneli, ali ovo je činjenica." To je platforma koja ne može da se promeni i deca će to učiti - rekao je Šapić i dodao:

- Ako se otvori ta pandorina kutija onda će Rusi otvoriti pitanje genocida od strane Nemaca, pa ćemo mi otvoriti pitanje stradanja u dva svetska rata i na kraju i stradanje u ratovima devedesetih u mestima poput Bratunca i tu nema kraja. Zamislite koliko će drugih naroda i država da se javi koji su imali u poslednjih 100 godina sukobe i ratove. Da li njima svet nije dovoljno destabilizovan, pa im je potrebno još jedno žarište.

Izrazio je žaljenje zbog nedostatka konsenzusa sa svojim političkim protivnicima po pitanju glavnih nacionalnih pitanja:

- Najveći deo njih se izjasno po pitanju Srebrenice. Ono što je meni žao uz sve naše različitosti po pitanju lokalne politike, a stvarno sam do pre koji mesec mislio da ćemo imati konsenzus oko glavnih nacionalnih pitanja, da toga nema. Ta pitanja su: Da li ćemo se odreći dela svoje teritorije, da li ćemo uvesti sankcije Rusiji, a podsetiću vas de je deo ove zeleno leve struje u opoziciji na čelu sa Marinikom Tepić tražio su da se izglasa rezolucija u kojoj ćemo da proglasimo zločin u Srebrenici kao genocid. Dakle oni su to prvi predložili. Većinski deo naroda i dalje bez obzira za koga će glasati mora imati neupitan stav kad su u pitanju su ove stvari o kojima govorimo, jer ako oko toga nema saglasnosti opstanak države je ugrožen.

