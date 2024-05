MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Naš predsednik danas stoji kao glas svih nas boreći se protiv stavljanja žiga genocida na sve Srbe

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na svom Instagram profilu navodeći da je danas "istorijski dan za Srbiju, za našu prošlost i budućnost!".

- Glasanje u UN o rezoluciji o Srebrenici nosi sa sobom težinu koju ne smemo ignorisati. Srpski narod nije genocidan. Mi smo narod koji se vekovima borio za svoju slobodu, ali i za slobodu čitavog evropskog kontinenta. Istorijske činjenice iz I i II svetskog rata, ali i bliske istorije, koje niko ne može ignorisati iako mnogi to danas čine, to potvrđuju. Zato je važno da nastavimo da se borimo za istinu i pravdu, a na tom putu uživamo podršku svih slobodumnih naroda - navela je ona dodajući: - Naš predsednik Aleksandar Vučić danas stoji kao glas svih nas boreći se protiv stavljanja žiga genocida na sve Srbe. Njegova borba nije samo politička, već je moralna i etička, za očuvanje dostojanstva i ponosa svih Srba. Ovo je trenutak da pokažemo svetu ko smo – narod koji teži miru, pravdi i zajedničkoj budućnosti, neumanjujući ničije žrtve, ali i braneći svoj obraz i čast kao što smo to činili vekovima. Danas je dan kada stojimo zajedno. Da ne zaboravimo prošlost i da gradimo bolju budućnost za nas i našu decu. Živela Srbija 🇷🇸

Kurir.rs