ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Srpski narod sada treba da pokaže jedinstvo, strpljenje i razum, to nam je kroz istoriju uvek bio spas

Momenat je da pokažemo jedinstvo, strpljenje i maksimalan razum ne samo u našoj zemlji već i u čitavom regionu, te da probamo da izvučemo nešto dobro.

Kada god smo imali probleme, kada smo ulazili u ratove, a bili jedinstveni, skoro nikad nismo pretrpeli poraz. Ovakve situacije su uvek ujedinjavale srpski narod i to nam je dugoročno uvek bio spas. Svi naši ozbiljni porazi su bili iznutra kada se stvaralo nejedinstvo, izjavio je predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić govoreći o rezoluciji o Srebrenici za TV Kurir.

On je naglasio da je naše rukovodstvo uradilo sve što je bilo u njegovoj mogućnosti i dodao da je situacija u regionu daleko od normalne i ovakva rezolucija samo može da unese strahovit razdor.

- Kada se ovakva rezolucija jednom usvoji to će biti teret za nove generacije jer ona više ne može da se povuče. Nakon toga počinje nova era, nova etapa gde srpski narod, bez koga nema mira ni stabilnosti u ovom delu Evrope, treba da pokaže posebno jedinstvo i da svi shvate da, ili će se sa nama dogovarati, ili ćemo ući u jednu destabilizaciju koja nikome neće odgovarati. I zato je neprimereno i neumesno da se u ovakvoj situaciji insistira na nekim lokalnim temama i zato su ovi izbori daleko od lokalnih - rekao je Šapić.

On je dodao da je razočaran što oko ovih nacionalnih stvari nije postignuto jedinstvo među svim strankama.

- Mi možemo da imamo različite poglede na neke stvari i to je legitimno, ali sam verovao da ćemo po pitanju ključnih nacionalnih stvari imati zajednički stav. Svi ovi događaji kod nas i u svetu su jedan veoma opasan momenat i zato insistiram na tome da Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika i srpsku vlast. Uticaj gradonačelnika prestonice sa jasnim stavom nije beznačajan na naše društvo. Kome smeta to što sebe nazivam srpskim gradonačelnikom nek ne glasa za mene, jer jedno je kada među nama postoje političke razlike i različiti stavovi po mnogim pitanjima, to poštujem, ali sasvim je drugo nepoštovanje sopstvenog naroda - poruka je Aleksandra Šapića.

Šapić je demantovao tvrdnje opozicije da je Grad Beograd u dugu i naglasio da tek početkom juna može da se zaključi kako se završila prethodna godina.

- Do juna se obračunava kvartal po kvartal, a poslednji presek je bio sa septembrom prošle godine. Oni su izvukli stanje sa septembrom prošle godine, objavili ga sada i rekli da mogu da pretpostave da će u završnom računu u junu biti duga ne uzimajući uopšte u obzir ova poslednja tri meseca kada je naplata najvećeg broja potraživanja Grada. Oni sada, zato što su izbori za pet dana, ne mogu da sačekaju završni račun jer će im posle biti kasno da pričaju neistine i manipulišu. Tako su pričali i da će tramvaj da košta sedam miliona evra, a kad se na kraju ispostavi da će biti među najjeftinijima u ovom delu Evrope, onda će da se prave ludi - rekao je Šapić.

On je podsetio da se često, sa istih strana optužuje i da je trošio novac za besplatne vaučere, smanjio cenu karata za javni prevoz, besplatne udžbenike, karte za bazen i druge pogodnosti za sugrađane.

- Pa jesam, dao sam. Moj zadatak je da prihode grada vraćam građanima jer je to novac koji je od njih skupljen i imam pravo da pitam gde je tih 150 miliona evra koje sam utrošio na socijalne programe nekada ranije trošeno? Nabavku ketridža, restorane, automobile? Dok sam ja na ovom mestu nastaviću da trošim novac u socijalne programe, a oni neka nastave da obračunavaju i dalje, jer ako građani plaćaju poreze mora im se i vratiti - rekao je Šapić.

Govoreći o planiranoj pešačkoj zoni kod Kalemegdana, Šapić je podsetio da se radi o ideji iz 80-tih godina prošlog veka, kada je rađena rekonstrukcija Knez Mihailove ulice.

- Trenutni saobraćaj na tom delu je neprimeren gradu današnjih gabarita i niko neće biti ugrožen. Sa jedne strane napravićemo „šatl” iz Cara Dušana koji će voziti do Kalemegdana, sa druge strane imate stepenice kojima ste, kad izađete iz tramvaja za dva-tri minuta gore, izbacićemo semafor koji stalno pravi veliku gužvu, pojačaćemo obilaznicu oko tvrđave dodajući još jednu traku. Tako ćemo zaštiti tvrđavu, park, dobićemo pešačku zonu i zdraviji vazduh, biće manje gužve a saobraćaj će biti bolje organizovan. Očekujem da taj budući trg bude jedan od najlepših u gradu, biće tu i bašti i konačno ćemo spojiti pravac od Pobednika do Terazijske česme - istakao je Šapić.

On je najavio da od juna počinje izgradnja veoma važne saobraćajnice, a to je Novi savski most i podzemni tunel od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta.

- Reč je o projektu „Mali metro” koji spaja deo grada od Pančevca do Novog Beograda koji će omogućiti da za 6, 7 minuta stignete do centra Novog Beograda - objasnio je Šapić i napomenuo da će svi radovi, zajedno sa izgradnjom tunela, trajati najviše četiri godine.

Šapić je podsetio da se Grad Beograd već osam meseci nalazi na privremenom finansiranju.

- Preuzeo sam odgovornost na sebe da Beograđani što manje osete ovo vanredno vođenje prestonice, jer Beograd ne poznaje stanje koje je na privremenom finansiranju već osam meseci, a biće tako najmanje još mesec, dva do formiranja novih organa vlasti. Nadam se brzom formiranju gradske vlasti, kako bi se Grad Beograd vratio u normalne tokove finansiranja i funkcionisanja - poručio je Šapić.

