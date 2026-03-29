UŽIVO REDOVNI LOKALNI IZBORI 2026: 10 opština i gradova danas biraju odbornike! U Knjaževcu i Majdanpeku birači poranili, glasanje protiče bez problema
U 10 opština i gradova - Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci - danas se održavaju redovni izbori za odbornike lokalnih skupština.
Biračka mesta su otvorena od 7 do 20 časova.
Sva biračka mesta u Kuli otvorena na vreme
Sva biračka mesta u opštini Kula otvorena su na vreme, u 7 časova. Prvi birači već su glasali. U opštini Kula glasa se na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu. Pravo glasa ima 33.286 građana. SO Kula ima 37 odborničkih mesta, glasa se za pet izbornih lista.
Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena na vreme
Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena su na vreme. Stigli su i prvi birači a glasanje protiče bez problema. Pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta. SO Knjaževac ima 40 odbornika. Učestvuju četiri izborne liste.
Sva biračka mesta u Majdanpeku otvorena na vreme
Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek otvorena su na vreme, u 7 časova. Prvi birači su stigli a glasanje protiče bez problema.
Pravo glasa ima 15.411 birača, glasa se na 41 biračkom mestu. SO Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima učestvuju četiri liste.
Sva biračka mesta u Aranđelovcu otvorena na vreme
Sva biračka mesta u opštini Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7 časova.
Glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto, na izborima učestvuje pet izbornih lista.
Sva biračka mesta u Boru otvorena na vreme
Biračka mesta u Boru otvorena su jutros na vreme, u 7 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, dokad traje i izborna tišina.
Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.
Smederevska Palanka
49 odbornika • 38.949 birača • 49 biračkih mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica
Ujedinjeni za Palanku – Miroslav Aleksić – NPS – NSL – Nada
Studenti Palanke
GG „Izlečimo sistem“
Mladi za Palanku
Narodna lista – Zoran Milojković
Sevojno
19 odbornika • 5.544 birača • 5 biračkih mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Sevojno, naša porodica
Zdrava Srbija
Ujedinjeni – Sevojno
Srpski liberali
Majdanpek
31 odbornik • 15.417 birača • 41 biračko mesto
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica
GG „Mi odlučujemo“
Srpski liberali
„Nu dau“
Lučani
35 odbornika • 14.632 birača • 43 biračka mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Lučani, naša porodica
Radomir Ivanović – SDPS
Zajedno za Lučane
Nada za Dragačevo – Novi DSS – POKS
Zvuk pravde – studenti
Zeleni front – studenti
Kula
37 odbornika • 33.283 birača • 40 biračkih mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica
Mladi za Kulu
Glas mladih
Rusinska lista
Srpski liberali
Knjaževac
40 odbornika • 22.256 birača • 65 biračkih mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica
Promene – dr Igor Milosavljević
Srpski liberali
Knjaževac uz studente
Kladovo
28 odbornika • 21.090 birača • 31 biračko mesto
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica
Kladovo ima nas
Srpski liberali
Bor
35 odbornika • 38.511 birača • 48 biračkih mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Bor naša porodica
Bor naša odgovornost
Svoj na svome – Predrag Balašević – Vlaška stranka
Ljudi u centru – Srećko Zdravković
GG „Borci za Bor“
Koalicija „Nada za Bor“
Irena Živković – Radnička, Bor Boranima
Bajina Bašta
45 odbornika • 21.462 birača • 52 biračka mesta
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica
Ujedinjeni za Bajinu Baštu
Zdrava Srbija – Milan Stamatović
SDPS – Marija Milosavljević
GG „Izađi/Izbori se“
GG „Nestranački pokret“
Aranđelovac
41 odbornik • 36.841 birač • 41 biračko mesto
Izborne liste:
Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica
Ruska stranka
Studenti za Aranđelovac
Koalicija 381
Srpski liberali
Pravo glasa ima 247.985 građana
Građani deset lokalnih samouprava, njih ukupno 247.985, na redovnim izborima biraju odbornike lokalnih skupština.
Glasa se u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.
Najviše lista, sedam, učestvuje na izborima za odbornike Skupštine grada Bora, dok ih je najmanje u Kladovu, gde se za odbornike Skupštine opštine nadmeću tri izborne liste.
Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.
Kurir.rs