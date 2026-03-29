7:59

Glasanje u Boru

Redovni lokalni izbori u Boru 2026 Foto: Marko Karović

7:40

Sva biračka mesta u Kuli otvorena na vreme

Sva biračka mesta u opštini Kula otvorena su na vreme, u 7 časova. Prvi birači već su glasali. U opštini Kula glasa se na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu. Pravo glasa ima 33.286 građana. SO Kula ima 37 odborničkih mesta, glasa se za pet izbornih lista.

7:36

Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena na vreme

Sva biračka mesta u Knjaževcu otvorena su na vreme. Stigli su i prvi birači a glasanje protiče bez problema. Pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta. SO Knjaževac ima 40 odbornika. Učestvuju četiri izborne liste.

7:34

Sva biračka mesta u Majdanpeku otvorena na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek otvorena su na vreme, u 7 časova. Prvi birači su stigli a glasanje protiče bez problema.
Pravo glasa ima 15.411 birača, glasa se na 41 biračkom mestu. SO Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima učestvuju četiri liste.

7:32

Sva biračka mesta u Aranđelovcu otvorena na vreme

Sva biračka mesta u opštini Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7 časova.
Glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto, na izborima učestvuje pet izbornih lista.

7:28

Sva biračka mesta u Boru otvorena na vreme

Biračka mesta u Boru otvorena su jutros na vreme, u 7 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, dokad traje i izborna tišina.
Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

6:54

Birališta otvorena u 7 časova

6:54

Smederevska Palanka 

49 odbornika • 38.949 birača • 49 biračkih mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica

Ujedinjeni za Palanku – Miroslav Aleksić – NPS – NSL – Nada

Studenti Palanke

GG „Izlečimo sistem“

Mladi za Palanku

Narodna lista – Zoran Milojković

6:52

Sevojno

19 odbornika • 5.544 birača • 5 biračkih mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Sevojno, naša porodica

Zdrava Srbija

Ujedinjeni – Sevojno

Srpski liberali

6:52

Majdanpek

31 odbornik • 15.417 birača • 41 biračko mesto

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Majdanpek, naša porodica

GG „Mi odlučujemo“

Srpski liberali

„Nu dau“

6:52

Lučani

35 odbornika • 14.632 birača • 43 biračka mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Lučani, naša porodica

Radomir Ivanović – SDPS

Zajedno za Lučane

Nada za Dragačevo – Novi DSS – POKS

Zvuk pravde – studenti

Zeleni front – studenti

6:51

Kula

37 odbornika • 33.283 birača • 40 biračkih mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Kula, naša porodica

Mladi za Kulu

Glas mladih

Rusinska lista

Srpski liberali

6:51

Knjaževac

40 odbornika • 22.256 birača • 65 biračkih mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica

Promene – dr Igor Milosavljević

Srpski liberali

Knjaževac uz studente

6:50

Kladovo

28 odbornika • 21.090 birača • 31 biračko mesto

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Kladovo, naša porodica

Kladovo ima nas

Srpski liberali

6:50

Bor

35 odbornika • 38.511 birača • 48 biračkih mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Bor naša porodica

Bor naša odgovornost

Svoj na svome – Predrag Balašević – Vlaška stranka

Ljudi u centru – Srećko Zdravković

GG „Borci za Bor“

Koalicija „Nada za Bor“

Irena Živković – Radnička, Bor Boranima

6:50

Bajina Bašta

45 odbornika • 21.462 birača • 52 biračka mesta

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica

Ujedinjeni za Bajinu Baštu

Zdrava Srbija – Milan Stamatović

SDPS – Marija Milosavljević

GG „Izađi/Izbori se“

GG „Nestranački pokret“

6:49

Aranđelovac

41 odbornik • 36.841 birač • 41 biračko mesto

Izborne liste:

Aleksandar Vučić – Aranđelovac, naša porodica

Ruska stranka

Studenti za Aranđelovac

Koalicija 381

Srpski liberali

6:46

Pravo glasa ima 247.985 građana

Građani deset lokalnih samouprava, njih ukupno 247.985, na redovnim izborima biraju odbornike lokalnih skupština.

Glasa se u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Najviše lista, sedam, učestvuje na izborima za odbornike Skupštine grada Bora, dok ih je najmanje u Kladovu, gde se za odbornike Skupštine opštine nadmeću tri izborne liste.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

