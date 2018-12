GDE ZA DOČEK NOVE GODINE? MI ĆEMO VAM POMOĆI DA ODABERETE NAJBOLJI PROVOD: Na trgovima najzabavnije, u inostranstvu papreno!

Pitanje „Gde ćeš za doček Nove godine?“ sve se češće može čuti među građanima, pa je Kurir istražio gde se sve i po kojim cenama može dočekati 2019. godina.

foto: Dragana Udovičić

Za svakog ponešto U BEOGRADU DOČEK TRAJE DVA MESECA

Beograđani i gosti prestonice i ove godine će imati široku mogućnost izbora, a ono što je drugačije od ranijih godine jeste to što će proslava dočeka 2019. u okviru manifestacije Beogradska zima trajati do 31. januara. Program dočeka na platou ispred Doma Narodne skupštine počinje 30. decembra, kada će nastupiti bendovi Rudimental, SARS i Stereo MC‘s.

U najluđoj noći okupljene će zabavljati Saša Kovačević, Haris Džinović, Bajaga i Instruktori i Big bend Dejana Petrovića. Repriza Nove godine, 1. januara, rezervisana je za koncerte klasične muzike i nastup repera Raste.

Za ljubitelje klubova, kafana i restorana beogradski ugostitelji organizuju doček, za koje je, zavisno od toga da li obuhvataju samo ulaznicu za klubove bez pića ili i piće i svečanu večeru, potrebno izdvojiti od 30 do 100 evra po osobi. U hotelima nema organizovanog dočeka, dok u restoranima sa švedskim stolom doček košta od 60 evra pa naviše.

foto: Printscreen



I ove godine lokalne vlasti širom Srbije organizuju doček na gradskim trgovima, gde će građane besplatno zabavljati rok, pop i folk muzičke zvezde, što će iskoristiti mlađa populacija, građani sa najplićim džepom, kao i mnogobrojni gosti iz inostranstva. Oni koji se odluče da najluđu noć proslave u toplom uz piće i dobru klopu u nekom od barova, restorana i hotela, moraće da izdvoje od 10 do 110 evra po osobi, što zavisi od toga da li plaćaju samo ulaznicu ili je u doček uključena svečana večera i neograničena konzumacija pića. Najsiromašniji sugrađani 31. decembra će ostati kod kuće i uz televiziju i sačekati da otkuca 12 sati.

foto: Shutterstock

Kod kuće PENZIONERI UZ TELEVIZOR

Većina najstarijih sugrađana i ove godine će Novu godinu dočekati kod kuće. Vasilije Belobrković iz beogradskog Saveza penzionera Srbije ističe da penzioneri nemaju novca da idu na doček po restoranima. - Penzioneri tokom decembra imaju okupljanja u salama po opštinama i mesnim zajednicama, gde dobiju prostor besplatno. Tu popiju po jedno piće, nazdrave za srećnu Novu godinu, malo se druže i raziđu. Jela tu nema. Ako neka opštinska udruženja uspeju da nađu sponzore da im malo pomognu, onda se oni okupe, neko im da piće, neko donese svoju hranu, neko salatu, neko tortu i tako se druže. Mi iz gradske organizacije penzionera pozivamo naše članove dođu u našu zgradu 20. decembra da im podelimo kalendare i porazgovaramo kako da unapredimo naš fond solidarnosti, koji se klima. Nadam se da ću imati bar za po četiri ćevapa.



Očekuje se 15.000 stranaca



Georgi Genov, direktor Udruženja hotelijera Hores, ističe da će i ove godine u Srbiji Novu godinu dočekati najviše stranih gostiju iz bivših republika SFRJ, Bugarske, Turske i Grčke.

- Cene dočeka su iste kao i prošle godine i već je popunjeno više od 80 odsto smeštajnih kapaciteta u hotelima. Najviše gostiju doći će iz Slovenije, Hrvatske i BiH, a biće dosta i Bugara, Turaka i

Grka. Gosti najčešće ostaju tri dana, ali ove godine, pošto program u Beogradu traje do kraja januara, verujemo da će neki od njih i produžiti boravak. Očekujemo da će Novu godinu u Srbiji dočekati između 12.000 i 15.000 stranih turista, koji u proseku troše od 90 do 130 evra dnevno - kaže Genov.

foto: Shutterstock

Prognoza ZA DOČEK NEMA VELIKOG MRAZA

Dugoročne prognoze nisu pouzdane, pa meteoro lozi ne žele da govore kakvo će vreme biti za doček Nove godine. Ipak, sudeći prema atmosferskim prilikama, u najluđoj noći neće biti velikog mraza. - Nema na vidiku nekog jakog zimskog zahlađenja. Temperatura će biti umerena, oko nule, što je idealno za doček na trgovima. Novogodišnje noći nisu često snežne. Na 10 godina, u proseku, budu dve do tri snežne. Može da se desi da nekoliko dana ranije padne sneg i da se održi do nove godine. Prava zima nas očekuje tek u januaru, posle Božića, i u februaru - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

foto: Beta



Ljubitelji planina skoro da su popunili sve smeštajne kapacitete na Kopaoniku i Zlatiboru, a manji broj onih s najdubljim džepom odlučio se da Novu godinu dočeka u popularnim skijalištima u inostranstvu.

foto: Dragana Udovičić

Čačak, Čačak, šumadijski rokenrol JU GRUPA U GRADU NA MORAVI

Tokom novogodišnje noći Čačane će na Gradskom trgu zabavljati Ju grupa, na koncertu koji tradicionalno organizuje čačanski Dom kulture. Za one koji će Novu godinu dočekati u nekom od restorana ili kafića, ugostitelji u gradu na Moravi nisu menjali cenovnik u odnosu na lane. U kafićima doček uz neograničeno konzumiranje pića bez hrane košta od 1.500 do 1.800 dinara, dok je u restoranima ta cena dvostruko veća i kreće se oko 35 evra po osobi. U cenu novogodišnjeg dočeka su uključeni svečana večera i piće. D. Č.



Aleksandar Seničić, direktor Asocijacije turističkih agencija (JUTA), ističe da su, što se inostranstva tiče, i za ovu Novu godinu najtraženiji autobuski aranžmani za evropske gradove u komšiluku.

- Aranžmani za Budimpeštu, Beč, Prag, Berlin, Solun i Atinu koštaju od 50 sa jednim noćenjem pa do 250 evra za pet noćenja. Ovi aranžmani ne uključuju doček u hotelima, već samo na gradskim trgovima, ali je moguća doplata. Veliki broj se odlučuje da putuje i avionom uglavnom u Rim, Madrid, Lisabon, London i Pariz, i takvi aranžmani koštaju od 270 do 600 evra zavisno da li je aranžman sa tri ili sa pet noćenja. Neki aranžmani uključuju i kružne ture. Veliko interesovanje vlada i za zimske centre u Bugarskoj, gde se može boraviti nedelju dana za 250 evra bez ski-pasa, a slična cena je i za Jahorinu. Najplatežniji na skijanje idu u Austriju, Francusku, Švajcarsku i Nemačku. To su ski-centri vrhunskog kvaliteta, što može da košta od 550 do nekoliko hiljada evra za sedam dana i šest noćenja - objašnjava Seničić.

foto: Shutterstock

Većaju šta im je činiti U KRAGUJEVCU SE NADAJU VATROMETU

Skupština grada Kragujevca ove godine neće organizovati doček na gradskim trgovima. Iz gradske kuće nije saopšteno ni da li će biti tradicionalnog vatrometa u ponoć. Sa druge strane, i ponuda u ugostiteljskim objektima je skromnija nego prethodnih godina. Cene se kreću od 1.500 do 4.000 dinara, dok neki standardni meni košta oko 2.500 dinara. Inače, i sama muzička ponuda za zvezdama sa estrade je skromna i uglavnom nastupaju lokalni muzičari i bendovi. Zanimljivo je da kultni šumadijski restoran „Biblioteka kod Milutina“ ne organizuje doček. - Mi tog dana radimo normalno do nekog vremena, a posle sa osobljem idemo u provod - kaže Ljubinka Rašković, vlasnica restorana. D. A.

foto: Shutterstock



Egzotične destinacije



Oni koji najviše vole da za Novu godinu pobegnu od zime i odu u neke toplije krajeve najčešće se odlučuju za egzotične destinacije.

- Na egzotične destinacije ide nekoliko stotina ljudi, i to su uglavnom individualni putnici. Zavisno do broja dana i hotela, Tajland košta od 860 evra pa naviše, a najčešće su to aranžmani od 10 dana, osam noćenja, dok se jedan dan i jedna noć provedu u avionu. Abu Dabi i Dubai za sedam noćenja koštaju 600 evra pa naviše. Najekskluzivnije destinacije Sejšeli, Maldivi, Zanzibar koštaju od 1.600 evra pa naviše i organizuju se na desetak dana - kaže Seničić.

foto: Printscreen

Batko, bre BUGARI PROLOM BANJU ZAKUPILI PRE GODINU DANA

I srpske banje, pre svega Vrnjačka Banja, Vrdnik, Kanjiža, Prolom Banja i Banja Vrujci, imaju svoje goste koji rado u njima dočekuju Novu godinu. - U banjama, zavisno od toga koji je objekat u pitanju, doček košta od 250 do 650 evra za sedam dana sa uključenom reprizom dočeka. U Prolom Banji najradije odsedaju Bugari, koji sve kapacitete za Novu godinu rezervišu godinu dana ranije. Bugari i Rumuni dolaze i u hotel na Borskom jezeru - kaže Aleksandar Seničić.

foto: Damir Dervišagić



Zlatibor u najluđoj noći DRAGANA MIRKOVIĆ NA PLANINI

Ko se odluči da 2019. dočeka na Zlatiboru moći će da uživa u jelu, piću i muzici na više mesta na ovoj planini. - Na Kraljevom trgu na Zlatiboru 30. decembra nastupaju Neverne bebe, a za doček Dragana Mirković. Slobodnih mesta ima u svim vidovima smeštaja, ali je potrebno što pre rezervisati - kaže Jovan Pavlović iz TOS Zlatibor.

Za najluđu noć u nekom od hotela morate da izdvojite najmanje 30 evra za hladno predjelo i piće dobrodošlice. U hotelima koji za doček pripremaju švedski sto cene se kreću između 50 i 70 evra, dok je za doček u hotelima sa svečanom večerom i muzičkim programom potrebno izdvojiti od 70 evra pa do 12.000 dinara.

foto: Shutterstock



Već rasprodato ZA KOPAONIK POTREBNO OD 150 EVRA PA NAVIŠE

Na najpopularnijoj srpskoj planini svi smeštajni kapaciteti za Novu godinu već su rasprodati. Oni koji su izabrali da na Kopaoniku dočekaju 2019. moraće da iskeširaju najmanje 150 evra po osobi, a za VIP zone i mnogo više. - Za tu priliku uveliko se priprema velika dvorana hotela „Grand“, koja će primiti više stotina gostiju, a u najluđoj noći nastupiće Šaban Šaulić, dok će 1. januara pevati Marija Šerifović, obe večeri uz orkestar Aleksandra Sofronijevića. Doček se bukira uveliko, a cene se kreću od 150 evra pa naviše - kaže Svetlana Kostić iz „MK mauntin rizort“.

foto: Beta

Navala u kafane PROSLAVA U NIŠU DO 7.000 DINARA

Najviše Nišlija Novu godinu će dočekati na Trgu kralja Milana. Organizator Niški kulturni centar još uvek nije objavio imena umetnika koji će zabavljati Nišlije, ali sve se više govori po gradu da će to biti grupa Leksington i popularni pevač Željko Vasić.

Doček Nove godine u niškim kafanama košta od 4.000 do 7.000 dinara. U nekim kafićima i klubovima se cena kreće od 3.000 do 5.000, mada su se mnogi odlučili da otvore svoja vrata „slobodno“ te noći.

Očekuje se velika poseta gostiju iz Bugarske, od kojih su mnogi preko agencija zakupili još u julu ove godine slobodna mesta u nekim niškim restoranima. Oni će popuniti skoro sve hotele u kojima sama cena dočeka košta oko 60 evra. M. S.

foto: Shutterstock

Subotičani u neizvesnosti JOŠ SE NE ZNA KO ĆE PEVATI NA TRGU

U Subotici još uvek nije doneta odluka ko će nastupiti na subotičkom Gradskom trgu za doček Nove godine, ali su u većini restorana i kafića cene dočeka već istaknute.

Doček Nove godine, zavisno od vrste usluge i stepena luksuznosti ugostiteljskih objekata i hotela, košta između 3.900 dinara i 7.200 dinara. Na Paliću su organizovani i višednevni aranžmani od 30. decembra do 2. januara, koji koštaju od 20.507 pa do 23.507 dinara. Doček Nove godine sa neograničenim konzumiranjem jela i pića i uz tamburaške orkestre organizuju i pojedine vile po ceni od 4.500 do 7.000 dinara, dok se repriza može obezbediti i za 3.900 dinara. Da li će se ulaz u kafiće naplaćivati, još uvek nije poznato. N. H.

foto: Damir Dervišagić

Trg slobode NOVOSAĐANE ZABAVLJA DR NELE KARAJLIĆ

Novosađani koji odluče da Novu godinu dočekaju na Trgu slobode đuskaće uz muziku Neleta Karajlića, Manjifika i di-džej dvojca iz Moskve Filatov & Karas.

Oni koji Novu godinu žele da dočekaju van kuće, ali u toplom, mogu da izaberu jedan od mnoštva klubova, kafana, restorana, pabova ili hotela. Cene su raznolike, pa se kreću od najmanje 10 do 20 evra za ulaznice u klubove bez pića i hrane, pa do 110 evra za svečane večere u hotelima. U restoranima koji organizuju doček sa svečanom večerom i muzikom u 2019. godinu se može uploviti sa izdvojenih 30 do 70 evra. Raspon cena za doček u hotelima kreće se od 60 do 110 evra.

Ljubitelji splavova na nekom od restorana na vodi uz neograničeno piće Novu godinu mogu dočekati po ceni od 30 do 40 evra.

S. S.

Kurir / pripremila SLAVICA TOMČIĆ

Foto: Beta, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Media Centar, Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir