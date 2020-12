TERMINATORI: Svetske sile žele da pretvore svoje vojnike u neuništive mašine za ubijanje

Vojnici sa supermoćima - pojačanim čulima, nadljudskom snagom, neverovatnom brzinom, sposobnošću da skoče i po nekoliko metara... - dugo su bili samo zanimljiva tema za naučnofantastične knjige, filmove i stripove. Međutim, danas oni postoje. I to ne samo u nekim neodređenim planovima stripovskih zlih genija, već u laboratorijama predvodnika vojne industrije.

Neverovatan napredak nauke u poslednjih pola veka omogućio je pretvaranje vojnika od krvi i mesa u neuništive mašine za ubijanje. A eksperimenti kojima svetske sile „unapređuju” svoje ratnike, što je sve donedavno bila najveća tajna, postali su nešto o čemu se sve više i sve češće javno govori.

Veliko priznanje

Tako je Etički odbor francuskog Ministarstva odbrane pre samo dve nedelje dao zeleno svetlo za razvoj bioničkih vojnika, piše BBC. - Ljudska bića dugo traže načine da povećaju fizičke i kognitivne sposobnosti zarad ratnih dejstava. Moguća unapređenja mogla bi da dovedu do toga da se menjaju tela vojnika. Istražuju se pilule za dugotrajnu budnost vojnika i poboljšanje sluha, kao i implantati koji oslobađaju smirujuće supstance ili poboljšavaju moždani kapacitet. Proučavaju se i lekovi koji vojnicima omogućuju da lakše podnose bol ili ojačaju mentalnu otpornost na mučenje u slučaju zarobljavanja. U toku su i istraživanja implantata koji omogućavaju komandi da iz daljine očitava psihofizičke parametre vojnika ili da ih locira na bojnom polju. Drugi implantati mogu pomoći vojnicima da razlikuju prijatelja od neprijatelja - navodi se u izveštaju Etičkog odbora, čije delove je objavio BBC.

Odmah nakon navođenja različitih mogućnosti stvaranja supervojnika, ovaj odbor je naveo i da je „neophodno povlačenje jasnih etičkih linija kojima se zabranjuju eugeničke i genetske prakse u istraživanjima za poboljšanje performansi francuskih vojnika”. Međutim, zelenim svetlom za dalja istraživanja, Francuska baš i nije povukla te etičke linije, već je upravo najavila da će ih prekršiti i postati još jedna u nizu zemalja koje rade na stvaranju „terminatora u uniformi”. Na tome već dugo rade i armije Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine.

Dominacija Pekinga

- Obaveštajni podaci su jasni: Peking namerava da dominira Amerikom i ostatkom planete ekonomski, vojno i tehnološki. Mnoge kineske inicijative i kompanije su samo jedan sloj kamuflaže u aktivnostima Komunističke partije Kine. Obaveštajci su pokazali da Kina čak sprovodi testiranje na pripadnicima Narodne oslobodilačke armije kako bi stvorila vojnike sa biološki unapređenim sposobnostima. Ne postoje etičke granice kada je reč o kineskoj borbi za moć - napisao je Džon Retklif, direktor američke Nacionalne obaveštajne službe, u autorskom tekstu u Volstrit žurnalu.

Američki naučnici Elsa Kanija i Vilson Vorndik objavili su nedavno naučni rad u kojem su se bavili upravo kineskom upotrebom biotehnologije u vojsci. - Kineska nacionalna strategija vojno-civilnog spajanja istakla je biologiju kao prioritet. Kina nije usamljena u prepoznavanju potencijala biotehnologije na buduća bojna polja, ali načini na koji oni pokušavaju da integrišu industrijski razvoj, akademske institucije i vojne programe zaista je neverovatan. Oni posebno vode u razvoju CRISP-Cas, tehnologiji izmene gena. Koncept zhishengquan, u prevodu biološka dominacija ili komandna superiornost u biologiji, postaje sve važniji u radovima o budućnosti ratovanja. Kina aktivno istražuju nove granice bioloških tehnologija - od razvoja CRISP-a do bioničke robotike, inteligentnih egzoskeleta i tehnike spajanja ljudi i mašina - navode oni u tekstu „Kineska vojna biotehnološka granica”.

Vorndik je za NBC njuz rekao da je manje zabrinut oko toga kakvu prednost ove biotehnologije donose na bojnom polju, a više oko posledica do kojih menjanje ljudskih gena može da dovede. - Kada se igramo sa genetikom organizma, posledice mogu biti nepredvidive - naveo je on.

Eksperimenti

SAD zvanično ne radi na izmenama gena kod pripadnika armije, ali na sve načine pokušava da stvori supervojnike kakve u stripu o Kapetanu Americi imaju još od Drugog svetskog rata. Pentagon ulaže milione, pa i milijarde dolara u razvoj najrazličitijih tehnologija koje bi povećale borbenu sposobnost njihovih trupa - DARPA radi na razvoju egzoskeleta, robotskim dodacima, sistemima za telepatiju, „imunizaciju bola”...

Portal smallwarsjournal.com navodi da je još u vreme Sovjetskog Saveza Crvena armija radila na razvoju supervojnika. - Kontroverzne su tvrdnje da su eksperimenti sprovođeni od 1936. do 1941. godine. Sovjetski naučnici hirurški su ubacivali zlatne elektrode u mozgove hiljada dobrovoljaca, čime su kontrolisali centre za bol. Tada su isprobani i titanijumski implantati koji su navodno štitili delove tela od mina i metaka. Pravda piše da je većina njih bila neuspešna, ali da ima sličnih istraživanja i danas u Rusiji. Ruski Centralni istraživački institut za preciznu proizvodnju mašina, još pre nekoliko godina napravio je borbeno odelo nazvano ratnik-3, egzoskelet od titanijuma. Ono je veoma slično američkom i povećava snagu, brzinu i izdržljivost onome ko ga nosi. Egzoskelete brzo razvijaju i Kina i Japan, a njihovi proizvodi mogu da se mere sa ruskim i američkim - navodi Nilantan Nirutan u tekstu „Iznad ljudi - Uspon supervojnika”.

Postoji mnogo različitih strategija stvaranja terminatora od krvi i mesa, ali najviše straha izazivaju manipulacije genima, kojima se sve svetske sile bave iako uvek zbog toga kritikuju rivale. Ruski predsednik Vladimir Putin je čak pre dve godine na jednom forumu poručio da bi „genetsko kodiranje moglo da vodi u katastrofu” i da bi takvi supervojnici bili opasniji od nuklearnog oružja.

Ako želite da budete specijalac u ruskoj armiji, za to je neophodno da imate dobre gene, tvrdi američki magazin Nešenel interest.

Istraživači iz Južne Koreje objavili su početkom decembra da su napravili veštačku kožu koja noću maskira tragove ljudskog tela i čini vojnike nevidljivim za uređaje za noćno osmatranje. - Delovi veštačke kože napravljeni su od piksela koji imaju termohromne tečne kristale, sposobne da menjaju boju u zavisnosti od temperature. To omogućava kontrolu temperature i skrivanje od uređaja - rekao je Seung Vhan Ko sa Nacionalnog univerziteta u Seulu.

Mnoga pitanja koja postavlja nova tehnologija: Promena biologije vodi i do promene etike

Mogućnost da se „unaprede” tela vojnika pomoću droga, implantata i egzoskeleta dovodi nas do novih pitanja o etičkim normama ratovanja, napisao je u Atlantiku Patrik Lin, profesor filozofije i etike na Politehničkom državnom univerzitetu Kalifornije. - Ako možemo da napravimo vojnike koji mogu da se odupru mučenju, da li bi bilo pogrešno mučiti ih uobičajenim metodama. Gladovanje i nedostatak sna neće uticati na supervojnike koji ne moraju da jedu i spavaju. Udaranje i električni šokovi neće da utiču na nekog ko ne oseća bol i strah. To nije priča iz stripa, već mogući scenario zasnovan na stvarnim vojnim projektima današnjice. Tehnologija može da nadoknadi apsurdnu krhkost ljudskih bića. Mi nemamo kandže, očnjake, brzinu, snagu, otrov, krzno ili bilo koje slične karakteristike za preživljavanje u divljem svetu. Mi ne bismo preživeli da nije našeg intelekta, koji nam je omogućio da pravimo oruđe i oružje - navodi on.

Kako objašnjava, negde između robotike i biomedicinskih istraživanja moći ćemo da stvorimo buduće ratnike - delom ljude, delom mašine. - Menjanjem ljudske biologije možda menjamo i pravila ratovanja i etike. Moramo da preispitamo osnove naših političkih i društvenih institucija. U stvarnom životu „mutantske moći” menjaju detalje koji su važni - piše Lin.