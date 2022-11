JEZIVE PRIČE SRBA IZ KOSOVSKIH ENKLAVA! Rašul: Jedno dete mi je reklo da nema tatu jer su mu iz OVK odeskli glavu i RASKOMADALI GA

Srbi sa Kosova južno od Ibra godinama se suočavaju sa diskriminacijom i teškim životnim uslovima.

Ipak, postoje oni koji brinu o ovim porodicama i svojim delima pokazuju da naše malo nekome može umnogome da olakša život.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe, između ostalog, pomaže Srbima u južnim kosovskim opštinama.

foto: Kurir televizija

U emisiji Puls Srbije gostovao je predsednik organizacije Srbi za Srbe Igor Rašul.

- Organizacija postoji od 2005 godine. Rad posebno usmeravamo na Kosovo i Metohiju uzimajući u obzir sve tragične događaje koji su se događali od 1999. godine do danas. Nažalost sve više ljudi nam se javlja za pomoć, naročito onih koji žive južno od Ibra - rekao je Rašul i naveo da prioritet imaju porodice sa maloletnom decom.

- Najpre smo izdvajali pomoć porodicama sa troje maloletne dece, pa smo snizili kriterijum, tako da je sada potrebno da imaju samo jedno maloletno dete. Do sada smo pomogli više od 1000 porodica na Kosovu i Metohiji. Oni zajedno broje pet do 6000 dece i veći deo njih se nalazi južno od Ibra. Mnogo je više izraženo siromaštvo na jugu i to je bilo i pre 1999. Četiri opštine na Severu su ipak zaštićene i podržane od strane države, dok je dole situacija mnogo teža - kaže Rašul.

foto: Kurir televizija

On je izjavio da je u razgovoru sa ugroženim porodicama čuo veliki broj potresnih priča.

- Priče su zaista potresne. U jednoj porodici, starije dete je reklo da nemaju oca jer su mu OVK teroristi odsekli glavu i rasparlali ga na više komada. Nisu mogli da ga sastave kako bi ga sahranili. To je samo jedna priča, a nažalost Ima ih na stotine. Mi ne možemo da izmenimo istoriju, ali možemo da pomognemo naš narod. Uglavnom smo obezbeđivali građevinski materijal, domaće životinje i potpomagali narodne kuhine, a nekoliko projekata je uljučivalo i izgradnju kuća.

U emisiju se potom uključio Branimir Gligorijević iz sela Novake na Kosovu i Metohiji. Porodici Gligorijević, organizacija Srbi za Srbe pomogla je izgrađivanjem kuće u Štrpcu. Branimir ima troje dece, a tokom uključenja je govorio je o teškim uslovima u kojima Srbi žive u enklavama na Kosovu i Metohiji. Šta je sve govorio pogledajte u videu:

05:51 PORODICA GLIGORIJEVIĆ

Kurir.rs

