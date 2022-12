"KURTI MOŽE DA IZMIŠLJA SVAKI DAN NOVI RAZLOG" Obradović o vraćanju naše vojske na Kosovo: Plašim se da smo zakasnili sa zahtevom

Na sednici Vlade Srbije, kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, jednoglasno je doneta odluka o zahtevu za povratak srpskih snaga bezbednosti na teritoriju KiM.

Zahtev za povratak srpskih vojnika i policajca trebalo bi danas da bude uručen komandantu Kfora na administrativnom prelazu.

Predsednik je rekao da zna da će Kfor odbiti zahtev, iako prema Rezoluciji 1244 taj zahtev mora da se odobri, dodajući da je tu i Savet bezbednosti UN-a.

Ovu kontroveznu temu, komentarisao je u "Pulsu Srbije" Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Prvo se osvrnuo na to da je nama imperativ pitanje bezbednosti ljudi na severu Kosova.

- Po sredi je jedan konflikt mendadžment kome prisustvujemo nakon jednostranih akcija Prištine. U okviru konflikt menadžemnta Srbija je trenutno odabrala put da podigne letvicu zahteva za bezbednosnu garanciju našeg stanovništva na KiM. Međutim, smatram da je to vrsta međunarodne diverzije, gde mi želimo da prebacimo pitanje bezbednosti u zapadne prestonice i da to pitanje postavimo kao imperativno, nakon čega se može krenuti sa svim ostalim pregovorima - započeo je Obradović.

Nakon toga, komentarisao je izlaganje predsednika , kao i da je kasno za pozivanje na rezoluciju 1244.

- Ko je jasno slušao predsednika, jasno mu je da crvena linija , koju mi kao država zauzimamo, ne može biti predmet nasumičnih akcija koje nemaju utemeljenje u odnosu na zakon i stanje na terenu. Jako je teško reći da li je dobar taj zahtev ili ne, ali je sigurno da je taj zahtev došao prekasno, nakon više od 30 raznoraznih sporazuma - rekao je Obradović.

Potom se osvrnuo na nemio događaj kada je još jedan pripadnik kosovske policije uhapšen. Inače, to je treći Srbin, koji je nakon napuštanja policije uhapšen.

- Suština je u odmazdi. Ne toleriše se takav akt, jer tzv. država Kosovo smatra da je to rušenje njihovih institucija. Mi smo se sad vratili 20 godina unazad, ali očigledno je da objektivna procena naše države i naroda je takva da drugog načina nije bilo, osim da se na sto stavi ono najosnovnije, a to je pitanje bezbednosti. Imali smo razne pregovore i sporazume, ali nikad o jedinstvenom bezbednosnom paketu. On podrazumeva, dakle, pogled tih samih adminastritivnih prelaza, do samih postupanja stanovnika na severu Kosova, a suština je u tome koliko daleko Aljbin Kurti može da ide - rekao je Obradović, pa nastavio:

- Trenutno može da izmišlja svakog dana nove razloge, međutim, ulazi se u jednu fazu koja je, valjda, poznata našim državnim donosiocima odluka, a to je ta mera do koje se može ići, a da se ne konfrontiramo sa zapadom. Ukoliko mi odaberemo put našeg naroda, kroz konfrontaciju sa Evropom, a manje sa Amerikom, to znači da mi u dijalog unosimo novu dinamiku koji ulazi u teren koji nije trebalo da bude predmet. Takav jedan proces više će štete doneti nama, nego Prištini.

