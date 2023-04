"PLAŠI NAS TO ŠTO SU NAJAVILI SKIDANJE SRPSKIH ZASTAVA" Stručnjaci nemaju dilemu: Kurtiju je cela karijera borba protiv ZSO

Srbi su pokazali da traže stvarni dijalog, a ne nametanje rešenja, poručio je u jučerašnjem obraćanju predsednik Srbije Aeksandar Vučić.

Kako je istakao, najznačajnija poruka nama i svetu je da suštinski dijalog nemamo, ne razgovaramo, već dobijamo nametnute papire koji uvek idu u korist Prištine.

A što se tiče glasanja o prijemu u članstvu tzv. Kosova u Savetu Evrope, glasaćemo protiv, naglasio je Vučić.

foto: Shutterstock

Gosti jutarnjeg programa koji su raspravljali o ovoj temi i moguće odvijanje situacije su Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji i Veljko Nestorović, urednik na portalu “Kosovo online”.

Beriša je rekao da Kurti ima zacrtan cilj, a da su svi na njegovoj strani:

- Predsednik Srbije je ovim obraćanjem po prvi put pričao realno. Po prvi put je saopštio naciji da EU, Amerika, Velika Britanija, imaju svoje ciljeve koji su postavljeni još 1999. godine. Aljbin Kurti je zacrtao cilj da na Kosovu ostane onoliko Srba koliko je izašlo na glasanje (13), a možda čak i bez njih. Druga njegova ideja je da na sastanku, koji će biti drugog maja, zauzme bolju poziciju jer ga očekuje ključno pitanje za formiranje ZSO. Kada uđemo u ključno pitanje, koje traje već deset godina, onda će to Kurtiju biti najteže, od toga će bežati i predlagaće nešto što neće imati smisla. To će biti motiv da predsednika republike uvuku. Na Kurtijevoj stranicu su svi, i Britanija, Amerika...

*video

Nestorović je rekao da se Kurtijeva cela karijera zasniva na borbi protiv ZSO:

- Mislim da ni Aljbin Kurti više ne veruje Aljbinu Kurtiju kada nešto kaže. On samo očekuje da mu se još nešto da. EU je dala Prištini viznu liberalizaciju, prvi stepenik ka SE, a sve to u nadi da će Kurti pristati na formiranje ZSO. Poznavajući njegovu politiku, ne verujem da će on to ikada prihvatiti. Celu svoju političku karijeru se borbi protiv ZSO. Mislim da to svi znaju, a ovo je samo kupovina vremena do nekakvog, nazovi ga, dogovora. Plaši i vest o budućem gradonačelniku Leposavića, koji je najavio da će prvo da skine sve zastave Srbije.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs