PRIŠTINSKE INSTITUCIJE NOVČANO KAZNILE SRPSKE PRIVREDNIKE: Prisustvovali protestu protiv zabrane uvoza robe iz centralne Srbije!

Privrednici Dušan Gašić i Nenad Božović danas su pozvani u policijsku stanicu da daju izjave u vezi sa mirnim protestom privrednika protiv zabrane uvoza srpske robe na KiM, a kako je ispričao Gašić nakon što je dao izjavu, kažnjeni su novčanom kaznom od po 100 evra i okarakterisani su kao organizatori, prenosi Kosovo Online.

Gašić navodi da su Božović i on negirali da su organizatori tog skupa i navodi da to nisu učinili jer su hteli da se "izvuku", već zato što taj skup nema organizatora, odnosno privrednici i građani su ga samoinicijativno održali bez ijednog organizatora.

- Sastanak je bio u nedelju, skupilo se oko 60, 70 ljudi koji su rešili da svoj protest iskažu tom peticijom. Protest je vezan za zabranu robe srpskog porekla, a ta zabrana šteti svima koji živimo na ovim prostorima. Nenad i ja smo se odlučili da damo izjavu jer je većina smatrala da smo najelokvetniji, a nisu hteli da ističu neke ljude koji su već imali neke izjave i situacije, splet okolnosti je bio takav - pojasnio je Gašić.

Kako kaže, nisu želeli da se neko pogrešno shvati ili da nešto pogrešno kaže.

- Mislili smo da je najbolje da nas dvojica kažemo to što smo rekli i stojimo iza toga, ali mi nismo organizatori. Organizatora, ako već mora da ih ima, je mnogo. Dogovor je bio da se tog dana iznesu stolovi, štandovi, papiri za potpisivanje peticije i građani su počeli da potpisuju peticiju - dodaje.

Upitan za peticiju, Gašić kaže da se potpisivanje peticije nastavlja i da traje do sutra, odnosno do petka.

- Kada se bude završilo sa potpisivanjem peticije, dogovorićemo se ko će otići na sastanak. To neće biti organizator, već neko ko ima najviše smisla da ode na taj sastanak, ko će da predstavi tu priču kakva jeste. Ovo je priča iz naroda, nije vezana za politiku, hoćemo osnovno pravo - da kupujemo i da jedemo i pijemo ono što nam se jede i pije, a da li je to iz Srbije, Kine, Turske, Bangladeša, neka to bude naš izbor - naglašava.

Gašić ističe da niko ne traži da se ta roba uvozi besplatno.

- Želimo da se vratimo na stanje od pre juna meseca, odnosno na situaciju kakva je bila u maju ove godine - kazao je Gašić.

U Severnoj Mitrovici, kod spomenika knezu Lazaru, u ponedeljak, 25. decembra, sa početkom u 12 časova, održan je miran protest privrednika koji su potpisali građansku peticiju za dozvolu uvoza robe proizvedene u Srbiji.

Potpisivanje građanske peticije u kojoj se zahteva od svih relevantnih organa da se ponovo i neometano omogući uvoz sve vrste robe proizvedne u Srbiji usledio je nakon šest meseci od kada je Vlada Kosova zabranila uvoz srpskih proizvoda.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.