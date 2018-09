ĐACI IZAŠLI NA ULICE, A ZAHTEV JE SAMO JEDAN: Nećemo da nam škola nosi ovaj naziv, nećemo ga na diplomama!

Da učenici Gimnazije i Ekonomske škole ne odustaju od svog cilja, da vrate imena svojim školama, pokazali su danas najmasovnijim protestom do sada. Istakli su i parole: Gimnazija Kuršumlija! Vratite nam ime! Naš grad naša škola!

Nakon obraćanja učenika ispred škole uz poruku - protesti do ispunjenja zahteva, usledila je šetnja centrom grada i još jedno obraćanje. Učenici su se zatim uputili ispred zgrade opštine, očekujući da im se neko obrati ispred lokalne samopurave. Pošto je to izostalo oni su nastavili protestnu šetnju do centra. Blokirali su centar grada ali su propustili vozilo hitne pomoći.

Učenica Ana Milićević, ispred đačkog parlamenta Ekonomske škole, započela je svoje obraćanje rečima da Ekonomska škola više ne postoji, i da je formirana nova- Kuršumlijsko-podujevska ekonomsko-tehnička škola.

- Novi naziv škole je izazvao burne reakcije učenika, profesora, naših roditelja i svih građanaKuršumlije. Okupili smo se da bismo izrazili nezadovoljstvo zbog naziva škole. Ja sam učenik IV godine, do sada sam išla u Ekonomsku školu u Kuršumliji i volela bih da u mojoj diplomi ne stoji Podujevo u nazivu škole. Isto tako učenici prve godine upisali su Ekonomsku ili Tehničku školu a krenuli u školu koja nosi novi naziv. Naglašavam da nama ne smetaju učenici i profesori Tehničke škole već novi naziv škole koji je Ministarstvo nametnulo. Sve što ovim protestom želimo da postignemo je da se izbaci iz naziva škole Podujevo. Ovo je Kuršumlija, grad koji ima svoju tradiciju i identitet. Zbog svega toga ne smemo dopustiti da ostane ovakav naziv škole- istakla je Ana Milićević.

Vojin Ćosić, ispred Đačkog parlamenta Gimnazije, kazao je da su se ponovo okupili da bi iskazali svoje mišljenje o trenutnoj situaciji u školi. Izrazio je zadovoljstvo zbog pridruživanja učenika Ekonomske škole koji su stali uz njih i poručio im i da imaju podršku gimnazijalaca u svakom pogledu.

- Naše nezadovoljstvo zbog promene imena naše škole i dalje raste. Nakon protesta koji smo održali u petak, 7. septembra, niko se nije oglasio na naš zahtev da želimo da se ime naše škole sačuva. Upravo zbog toga juče smo obustavili nastavu jer želimo da skrenemo pažnju na nas kao učenike i na naše mišljenje. Mi želimo da na našim diplomama piše ime škole koja nosi obeležje našeg grada - Kuršumlije, jer se mi školujemo i obrazujemo u ovom gradu. Mi naglašavamo da se sa nama slažu i učenici podujevske Gimnazije i da mi imamo njihovu punu podršku i oni su danas ovde sa nama. Mi želimo da nas čuju naša opštinska uprava, građanstvo, čiju podršku imamo, i cela srpska javnost. Želimo da Ministarstvo reaguje na naše nezadovoljstvo i da uzme u obzir naše zahteve i da počne da rešava naš problem. Mi ćemo nastaviti sa protestima sve dok se ne uvaže i ne reše naši zahtevi- rekao je Vojin Ćosić.

Na kraju Ćosić se zahvalio svima koji ih podržavaju i pozvao ih da ih podrže u svim aktivnostima. Naglasio je da im puno znači podrška profesora i što imaju njihovo razumevanje.

- Hvala vam što ste dans ovde, to nam mnogo znači. Budite i dalje sa nama. Samo zajedno možemo doći do cilja - kazao je Ćosić

Učenici najavljuju proteste i za sledeću nedelju.

