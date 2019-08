LETO DONELO VIŠE MIGRANATA U LOZNICU: Dolaze organizovano, spavaju pod zvezdama! Evo šta pazare u prodavnicama (FOTO)

LOZNICA – Leto je donelo vrućinu, ali i veći broj migranata koji lakše putuju kad nema hladnoće, kiše i snega, pošto uglavnom noći provode na otvorenom, pod zvezdama. Ponovo su loznički parkovi ''prošarani'' grupama migranata koji spavaju po klupama, na zemlji, betonu, da predahnu pre nego što nastave putovanje u ''bolje sutra''.



Ovih dana se opet nenadano pojavljuju u većim grupama kod autobuske stanice na koju stižu uglavnom redovnim autobuskim linijama. Nije retkost da u autobusu budu dva, tri domaća putnika, a ostatak sve migranti. Loznica im je usputna stanica i odmorište. Naš sagovornik, upoznat sa stanjem na terenu, kaže da je kao i pre među migrantima najviše onih iz Avganistana, Pakistana, Irana, a u poslednje vreme sve više ih je iz Bangladeša.

foto: T.Ilić



- Oni ne dolaze ''na slepo''. Upoznati su gde treba da idu, kome da se jave, stalno koriste mobilne i ''drže vezu''. Imaju ovde i zemljake koji im organizuju prebacivanje preko granice, odnosno Drine, ali i naše ljude koji su u tome našli unosan posao. Nedavno su hapšeni neki taksisti koji su ilegalno prevozili migrante, ali to druge nije odvratilo od takve rabote. Policija obilazi teren, ali je područje veliko i nije moguće sprečiti svaki ilegalni prelazak. Uglavnom to čine preko Drine i po njih dolaze čamci sa bosanske strane, ili migranti nabavljuju čamce na naduvavanje. Ima i onih koji ako dugo čekaju na prelazak gube strpljenje pa probaju to preko mostova, neki su spremni na sve, samo da se dokopaju druge strane. Meta im je železnički most u Brasini ili mostovi između dva Zvornika, Malog i bosanskog. Zalete se da pretrče na drugu stranu bez obzira što vide policiju – priča naš sagovornik uz uslov da mu ime ’’ne izlazi u novinama’’.



Objašnjava da se radi uigrano sa obe obale. Migranti stižu autobusuom, ili pešice, čekaju na određenom mestu. Kada im osmatrači jave da nema policiije stiže čamac sa one strane i prebacuju se.



- Retki su oni koji idu sami i takvi obično upadnu u nevolju, ostanu zaglavljeni na nekom rečnom sprudu pa ih onda sa naše, ili bosanske strane izvlače. Dešavalo se da reka neke i zauvek uzme. Sve su to mladi, sposobni ljudi, znaju engleski gotovo svi, imaju dobre mobilne telefone i retko kad naiđe porodica sa decom.

Njih 90 odsto ima papir da su tražioci azila – objašnjava on.

Kaže da je u poslednje vreme na udaru malozvornička opština posebno mesta u priobalju Drine i Zvorničkog jezera gde je bilo i obijanja praznih vikendica. Prema nezvaničnim informacijama policija u lozničkom kraju nema prijava građana u vezi sa migrantima, ali ljudima, prema komentarima na društvenim mrežama, smeta što se oni kreću u grupama i što spavaju i jedu na travnjacima kod autobuske i železničke stanice, ali i drugim gradskim parkovima. U prodavnicama uglavnom kupuju grickalice i sokove.



- Uđe njih pet šet, nekada i više. Korektno plate račun, traže proizvode bez svinjetine, neki pazare i pivo.

Foto: T.Ilić



Jedan dan ih je gomila, drugog nijedan – kažu u jednoj od prodavnica.

Migranti su postali svakodnevna slika grada, često se mogu videti i pored magistralnog puta Loznica-Mali Zvornik kako u koloni od pet, šest, ali i po pedesetak saputnika pešače u oba pravca. Ne žele da ostanu ovde, cilj im je da se što pre pređu Drinu i nastave put.



- Niko nas ne dira. Spavamo već dva dana ispod drveća kod železničke stanice. Čekam da nastavim dalje, idem na zapad, imam dva brata u Holandiji, tamo su od prošle godine i čekaju me. Idem iz Pakistana, a u Srbiju sam stigao pre tri meseca – kaže jedan mladić koji ne želi pred foto-aparat kao ni da se predstavi.



Ostali klimaju glavom. Svi imaju isti cilj, otići dalje, u zapadnu Evropu ili Ameriku, gde ih, veruju čeka bolji život. Srbija im nije opcija za ostanak.

(Kurir.rs/T.Ilić)

