PROKUPČANKE U STRAHU ZBOG MANIJAKA: Napada ih i juri, policija mu ne može ništa

PROKUPLJE - Sredovečni muškarac, dobro odeven primećen je kako prati i juri žene u ranim jutranjim satima ili kada padne mrak u centru Prokuplja.

Policija je nemoćna jer kažu da je reč o osobi koja ima psihičke poremećaje, ali nije opasna po okolinu. Ipak, već polako među ženama i srednjoškolkama počinje da vlada panika.

J.S. iz Prokuplja, jedna od žrtava, kaže da je kao i svakog jutra pešice prolazila glavnom ulicom, kada je u 4.55 časova prošla pored muškarca.

- Išla sam ka firmi u kojoj radim, kada sam primetila visokog i mršavog muškarca sa kačketom na glavi, kako cupka u mestu. Mislila sam da trči, ali kako je još bio mrak, odmah sam izvukla telefon i kao pričala sa nekim. Brzo sam prošla, ali sam primetila da ide za mnom. Ubrzala sam, bukvalno trčeći prešla ulicu i on je to učinio. U jednom momentu me je uhvatio za torbu i ja sam se otrgla i pojurila niz ulicu- ispričala je J.S.

Ona dodaje da je muškarac i dalje bio za njom, pa je u panici ušla u pekaru koja je bila otvorena i sve ispričala radnicama koje su bile tamo. U tom trenutku ušao je i taj muškarac i stao u ugao lokala. Radnica ga je pitala šta želi, ali je on samo ćutao. Neko vreme su svi samo stajali tako, a kako kaže J.S. on je neprestano gledao u nju.

-Onda su mi one dale broj taksi vozila i pozvala sam. Kada je vozač stigao i ja istrčala, zamislite i on je hteo da uđe u taksi. Plakala sam i molila taksistu da ga ne primi. Tako sam na kraju stigla na posao. Nikada u životu mi se ništa slično nije desilo, još ne mogu da se smirim. Moja koleginica je pozvala policiju i rekli su da su ga legitimisali, ali da ne mogu ništa da učine jer nije počinio nikakvo krivično delo - kaže J.S.

Ona se pita da li treba da je ubije, pa onda da se reaguje. Kako kaže ničim nije izazvala takvu njegovu reakciju, niti ga poznaje.

Ona nije jedina žena koju je napao. Par dana ranije dve srednjoškolke su prolazile istom ulicom, kada je počeo da ih juri.

-Samo je stajao na ćošku i ćutao. Kada smo prošle, pošao je za nama. Potrčale smo i on za nama. Sreća susrele smo neke drugove, pa je stao - dodaje srednjoškolka.

Još nekoliko žena nam se javljalo, a priče su bile slične. Juče je pratio kroz čitav grad jednu ženu koja je krenula na posao, sve do ulaza u preduzeće. Kako kaže, gurao se uz nju i uzdisao.

- Sve je to veliki šok. Ipak, policija kaže da ne može da reaguje, jer ništa konkretno ne čini, ali ako čekamo da učini može da bude kasno - navodi žena koju je pratio.

U prokupačkoj policiji prekjuče su nam rekli da nema prijava za napade, ali nezvanično samo saznali da znaju za tu osobu, ali da ne mogu da reaguju, jer po zakonu nema osnova.

