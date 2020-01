ČUDO U NIŠKOM PORODILIŠTU, NJU JE ČEKALA DECENIJAMA: Nišlijka rodila ćerkicu u 50. godini! (FOTO)

NIŠ - U porodilištu niškog Kliničkog centra u sredu u podne Nišlijka Aleksandra Živković rodila je devojčicu, a svoje prvo dete nakon trudnoće i porođaja koji su prošli bez problema dobila je u 50. godini.

Čekali su je dugo, a devojčica će na ime sačekati još neki dan. Majka, Nišlijka poreklom iz Vlasotinca, još bira kako će se zvati beba rođena sa 3.280 kg i 50 cm, pišu Južne vesti.

Njeni rođaci opisuju je kao savršenu.

- Čekali smo 50 punih godina, ne mogu da vam opišem koliko smo radosni. Jedva smo dočekali to dete - kaže brat majke Miloš Živković.

Majka i beba su dobro i još su u porodilištu. Tamo kažu da se retko dešava da su majke koje rađaju prvo dete tih godina. Načelnik Ginekološko-akušerske klinike u Nišu Bojan Lukić objašnjava da to bude slučaj tek jednom u nekoliko godina.

Vrlo retko se dešava, nemamo egzaktnu statistiku kada je o tome reč, ali svakako je kuriozitet i raritet kada se to desi - kaže Lukić.

Republički zavod za statistiku je ima, a odnosi se na to kada žene rađaju prvo dete. Podaci kažu da su one najčešće stare od 25 do 29 godina.

Aleksandra Živković pobedila je statistiku. Trudnoće kod žena tih godina smatraju se rizičnim, a njena je, kaže, prošla bez problema i nada se da će već za neki dan biti puštene kući.

(Kurir.rs/Južne vesti)

