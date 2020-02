MEŠTANI DVA SELA STREPE ZA KUĆE: Plaše se da ne ostanu zbog njiva zbog budućeg brzog puta Šabac-Loznica

LOZNICA – Trasa budućeg brzog puta Šabac-Loznica u lozničkom kraju bi trebalo da prođe preko jednog broja domaćinstava u Lipničkom Šoru i Jelavu što bi dovelo do rušenja više kuća i pomoćnih objekata kao i eksproprijacije zemlje. Meštani su zabrinuti jer bi neki ostali bez kuća i njiva, a drugi ‘’odsečeni’’ između brzog puta i reke Drine što bi ih dovelo u veliki problem ako bude poplava.

foto: T.Ilić

Posle nedavno održane javne sednice Komisije za planove grada oni su još uznemireniji jer je samo deo primedaba, od ukupno 142, prihvaćen, pogotovo oni ‘’preko’’ kojih treba da pređe put. Prema rečima Slobodana Đorđevića iz Lipničkog Šora, problem se ‘’najviše lomi’’ u tom selu gde bi zbog predviđene trase trebalo da bude porušeno nekih petnaestak kuća, a ugrožen je zaseok sa sedamdesetak domaćinstava.

foto: T.Ilić

- Molimo državu da trasu pomeri 500 metara prema Drini da nam brzi put ujedno bude i odbrambeni nasip. Trasu navodno nije moguće tako pomeriti iz, kako nadležni kažu, geodetskih razloga, ali tuda je nekada išao turski put i tlo je pogodno.Ukoliko ostane njihova trasa bićemo upropašćeni, ovde više nema života za poljoprivrednike ni mlade ljude i uslediće iseljavanje. Ovo što tražimo je za državu jeftinije jer nema plaćanja nadoknada za rušenje stambenih i pomoćnih zgrada, eksproprijacije zemlje, i slično. Najbolje bi bilo da predsednik Vučić pošalje svog predstavnika i sazna za našu muku – kaže on

Poljoprivrednik Branko Despotović kaže da za njega predviđena trasa ‘’znači smrt’’ jer mu se oduzima gotovo šest hektara zemlje i uništava domaćinstvo stvarano od njegovog pradede.

foto: T.Ilić

- Osim rušenja kuća izgradnjom puta će domaćinstva, sa oko 400 ljudi ostati između njega i Drine. Put će biti izdignut, predviđena je visina do četiri metra, pa taj deo sela ostaje kao u akvarijumu kad se reka izlije. Prostora za pomeraje trase ima i time ostaju cela sva domaćinstva, tri farme, dve jake privatne firme u kojima je pedesetak zaposlenih, uz to, ovde ne bi bilo potrebno graditi ‘’kružne raskrsnice’’, prelaze, podvožnjake tako da se štedi u izgradnji – kaže on.

Meštani Lipničkog Šora kažu da za projekat znaju tek od prošlog meseca, a da navodno postoji već više od desetak godina kao i da je komasacijom još pre tri decenije ostavljeno zemljište za brzi put. U susednom Jelavu je više od 80 žitelja potpisalo peticiju kojom traže pomeranje trase.

- Ako put prođe kuda su naumili i ujedno postaje nasip koga on štiti?! Nasip kilometar od Drine ne služi ničemu. Ova zemlja od koje ljudi žive kvalitetnija je od vojvođanske, a oni hoće baš tuda put. Maksimalno smo za saradnju, ali ne može se ići kroz naselja kada postoji drugo rešenje. Struka treba da uvaži stav meštana koji ovde žive decenijama – kaže Radosav Čugurović.

foto: T.Ilić

Pre nekoliko dana Rajko Mirković je saznao da njegova kuća treba da bude srušena.

– Doselio sam iz Bosne i iako mi sruše kuću moraću po trinaesti put da upoznajem nove komšije. Odavde se živ neću pomeriti niti ću dati saglasnost da ruše. Nisam protiv puta, kao ni moje komšije, on nama treba, ali ne preko kuća – kaže on.

Prema rečima Nemanje Aleksića ukoliko nadležni uvaže njihov predlog i pomere put u njihovom selu samo 150 metara spašavaju domaćinstva.

- Sačuvali bismo dvadesetak domaćinstava, a u Šoru znatno više. Vlasnici parcela dali su pristanak da put ide kuda mi predlažemo. Time bismo bili zaštićeni i od poplava jer ako ostane kako je planirano neki ljudi ostaju između puta i reke. Predali smo peticiju gradskom Odeljenju za planiranje i izgradnju, Komisiji za planove Grada Loznice i Institutu za puteve Republike Srbije. Rešenja ima, samo treba volje – kaže on.

Stav Grada Loznice je da put bude izmešten izvan naseljenog mesta što je moguće više, da ide što bliže Drini kao i da se ‘’sagleda da li se, i u kojoj meri, mogu pronaći rešenja kojima bi bar deo tih meštana bio zadovoljan’’.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir