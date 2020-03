PRVI PARAĆINAC INFICIRAN KORONA VIRUSOM PORUČUJE: Ljudi, ako ste zaraženi, kažite javno ZAŠTITITE DRUGE

Prvi Paraćinac kod koga je potvrđen korona virus Pave Sekulović pozvao je sve građane kod kojih se ustanovi da su inficirani, da to javno objave i tako zaštite druge.

„Dragi Paraćinci pre svega želim da vam obećam da ćete me pamtiti kao prvog u našem gradu ko je pobedio korona virus. Trenutno se osećam dobro i nalazim se na infektivnom odeljenju u Kragujevcu u strogom karantinu. Nije ovo ništa strašno kada vodimo računa o stvarima o kojima treba da vodimo računa i jeste kada vanredno stanje ne shvatimo veoma ozbiljno. Takmičite se u dobru sad više nego ikad, a to je pre svega da svi budemo bezbedni. Svojim primerom apelujem na sve ljude koji budu bili zaraženi korona virusom da javno, bez srama kažu svoje ime i tako zaštite svoje sugrađane“ rekao je on.

Sekuković se iz Švedske gde je boravio prethodna dva meseca, vratio 11. marta, a prve simptome dobio je 16.

