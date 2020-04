PANČEVO SVAKOG DANA DELI BESPLATNE OBROKE: Kuvani obroci za najugroženije (video)

Grad Pančevo obezbedio je kuvane obroke za najugroženije sugrađane. Volonteri svakog dana od uvođenja vanrednog stanja u vreme ručka na kućne adrese najugroženijih dostavljaju obroke solidarnosti. U pitanju je pomoć za najugroženije stanovnike Pančeva i građane starije od 65 godina koji imaju potpunu zabranu izlaska iz svojih domova. Aleksandar Stevanović, član Gradskog štaba za vanredne situacije u Pančevu kaže da za sada ima dovoljno obroka, ali i da, ukoliko bude potrebe, taj broj može biti i veći. Ovakav vid pomoći biće organizovan do kraja vanredno stanja koje je uvedeno s ciljem da se spreči širenje virusa korona. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #koronasrbija #gradpancevo #najugrozenijisugradjani #volonteri #dostava #obroksolidarnosti #pomoc #potpunazabranaizlaska #zabranaizlaska #aleksandarstevanovic #gradskistabzavanrednesituacije #organizacija

