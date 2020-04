STABILIZACIJA EPIDEMIJE KORONA VIRUSA U RASINSKOM OKRUGU: Ribarska banja spremna za prijem obolelih

Poslednjih nekoliko dana došlo je do stabilizacije epidemije korona virusa u Rasinskom okrugu, jer se neznatan broj obolelih registruje na dnevnom nivou. Na ovom području do danas zvanično je potvrđeno da je virusom korona zaraženo ukupno 239 osoba. Najviše zaraženih je iz Kruševca – 184, u Varvarin je 25, u Aleksandrovcu 16, Ćićevcu 8, Trsteniku 4 i u Brusu 2. Kovid bolnica, u Hali sportova, do sada je primila 40 bolesnika sa lakšom kliničkom slikom i svi su u dobrom su stanju.

Specijalna bolnica “Ribarska Banja” prekinula je prijem novih bolesnika za rehabilitaciju od koštano zglobnih i degenerativnih oboljenja i pripremila se za prihvat obolelih od korona virusa, prema zahtevu Kriznog štaba. Izvršene su sve mere higijenske i sanitarne zaštite I sve prostorije u vilama su osposobljene i opremljene za novi medicinski poduhvat..

– Poštujući preporuku Ministarstva zdravlja stopirali smo prijem novih pacijenata, u međuvremenu je terapija odrađena onima koji su se u banji zatekli i trenutno nemamo nijednog pacijenta. Kompletni smeštajni kapaciteti su dezinfikovani, opremljeni i , ukoliko bude bilo potrebe, spremni smo da zbrinemo obolele od korona virusa, ističe dr Dušan škorac, direktor Specijalne bolnice “Ribarska Banja”.

Prema odluci Kriznog štaba, zdravstveni radnici, pripadnici minsitarstava unutrašnjih poslova i odbrane koji su oboleli od korona virusa i imaju lakšu kliničku sliku, biće smešteni u banjama. Za Rasinki okrug, je određena Specijalna bolnica “Merkur” iz Vrnajčke Banje, a po pop0uni kapacitea pacijente će primati Specijalna bolnica “Ribarska Banja”.

(Kurir.rs/Ž.M./Foto. Ž. M.)

Kurir