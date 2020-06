LOZNICA PODRŽAVA VANTELESNU OPLODNJU: Par maksimalno može dobiti do 350.000 dinara

Grad Loznica je za finansiranje naknade troškova vantelesne oplodnje (VTO) iz lokalne kase za 2020. izdvojio pet miliona dinara, a ukoliko bude potrebe može još toliko.

Gradsko veće usvojilo je odluku o raspisivanju konkursa, a njegova svrha je da se novac iz gradskog budžeta usmeri ka ’’snažnijoj podršci punoletnim i poslovno sposobnim ženama i muškarcima, odnosno parovima, u rađanju potomstva, ostvarivanjem prava na naknadu troškova za VTO radi podsticaja rađanja i povećanja nataliteta.’’

Par maksimalno može dobiti do 350.000 dinara, što je dovoljno za troškove standardne procedure VTO, a sam bira hoće li ići na domaće, ili inostrane klinike. Odluka o finansiranju naknade troškova VTO obuhvata i primarni sterilitet, kada parovi nemaju dete, ali i sekundarni kada ga imaju, ali ne mogu prirodnim putem doći do druge trudnoće. U februaru ove godine, kada je lokalna skupština usvojila odluku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za VTO na koju imaju pravo supružnici, odnosno vanbračni partneri, država je o svom trošku davala tri pokušaja VTO, dok je odnedavno broj neograničen za parove koji prođu republičku komisiju. Sada država finansira VTO za žene do 43 godine dok je u Loznici jedan od uslova da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45 godina života, a šansu da postanu roditelji imaju i parovi koji ne ispunjavaju uslove za tu proceduru preko RFZO. Zainteresovani parovi zahtev mogu podneti u roku od šest meseci od dana raspisivanja javnog poziva, a za 16. jul je zakazano održavanje prve komisije, ali, kako kažu u gradskoj upravi, ukoliko se u kratkom roku javi veći broj parova ona može i pre zasedati. Grad se postarao da onima koji dobiju pozitivan odgovor novac brzo ’’legne’’ pa će na tekući račun podnosioca zahteva, u iznosu ispostavljenog predračuna, biti prebačen u roku od sedam dana od donošenja odluke. Kako je ustanovljeno prilikom izrade Plana javnog zdravlja na području Loznice problem da ostvari trudnoću prirodnim putem ima svaki šesti par. Do sada je više lozničkih parova zahvaljujući VTO uz podršku države uspelo da dobije potomstvo. Neki iz prvog pokušaja, drugi posle njih nekoliko, a bilo je slučajeva da im pošto tako postanu roditelji onda to uspe i prirodnim putem.

foto: T. Ilić

Za podsticanje rađanja Loznica već godinama ima niz mera kao što su pravo na novčanu jednokratnu pomoć majci za rođeno dete, nezaposlenim roditeljima do navršene prve godine deteta, pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju i majke za prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno, četvrtorođeno dete, blizance i trojke, a podršku dobijaju i bračni parovi prilikom sklapanja prvog braka, za šta Loznica izdvaja jednu prosečnu neto zaradu.

(Kurir.rs/T. Ilić)

