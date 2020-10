KAKAV BEZOBRAZLUK: Srbin sa Kosmeta poručio ovaj jeftin proizvod iz Kraljeva, a Albanci ga odrali! OCARINILI GA 28 PUTA SKUPLJE

KRALJEVO - Srbin sa Kosmeta, koji je pre tri dana poručio običan džojstik iz jedne od prodavnica tehničke robe u Kraljevu, vredan 1.320 dinara, umalo nije pao u nesvest kada su carinici takozvanog Kosova ovaj proizvod ocarinili, ni manje ni više nego 28 puta skuplje, odnosno sa 38.220 dinara.

- Kupac je 26. oktobra poručio džojstik, čija je cena 1.320 dinara i proizvod mu je poslat istog dana. Međutim, kada se kupac ponovo javio, poslao nam je Potvrdu o privremenom zadržavanju robe od strane kosovske carine, a albanski carinici su proizvod ocarinili kao „Ipod“, u vrednosti od čak 38.220 dinara, priča za „Kurir“ prodavac iz Kraljeva koji nije želeo da mu objavljujemo ime.

Prema njegovim rečima, Srbin sa Kosmeta sada pokušava da dokaže da su carinici Albanci ipak pogrešili.

- Ostaje nejasno da li je greška napravljena iz neznanja, nenamerno, ili se radi o nekakvoj provokaciji. Mene lično čudi kako neko može tako da pogreši, kada se vidi da je proizvod običan džojstik koji, po pravilu, i ne bi trebalo da bude ocarinjen, jer se carini samo roba čija vrednost prelazi 2.000 dinara, naglašava ovaj kraljevački trgovac.

On dodaje da je roba iz Kraljeva do sada nebrojano puta putovala do kupaca na Kosmetu i da nikada nije bilo ni najmanjeg problema i napominje da će u krajnjem slučaju, ako albanski carinici ne isprave grešku, vratiti novac kupcu kako ne bi bio oštećen.

