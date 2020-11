VELIKO OTKRIĆE U VIMINACIJUMU: Arheolozi pronašli dokaze o tome kolike su bile plate legionara ISTRAŽIVANJA ĆE TRAJATI 300 GODINA

Viminacijum svakog dana otkriva nove tajne. U centru nekadašnjeg vojnog logora nalazila se komanda, a arheolozi su u njoj pronašli više prostorija sa raznim artefaktima među kojima se izdvajaju novčići.

Pronalazak novčića svedoči o tome kako se u logoru živelo i radilo, ali i o tome koliko su legionari bili plaćeni.

- Rimski legionari, najelitniji, ovde su se regrutovali. Primali su veliku platu. Znate, pod Cezarom, 900 sestercija, u trećem veku čak 7.200. Koliko je to veliko i koliko je to mnogo. Sa jednim sestercijem ste mogli da kupite tri i po magarca! To je veliko bogatstvo - rekao je direktor Arheološkog instituta SANU Miomir Korać.

Pronađeno je 120 novčića koji praktično zahvataju period od stotinak godina raspona među vladarima.

- To je jedna, da tako kažemo, krizna ostava iz vremena vojničkih careva, gde počinje sa najkvalitetnijim srebrnjacima koji su ostali da se čuvaju kao jedno validno platežno sredstvo, a onda se završava sa praktično inflatornim novcem, kasnog trećeg veka, koji je praktično degradiran. Umesto srebrnog novca je bio bronzani novac presvučen srebrom, a plasiran narodu i vojnicima kao srebrni novac - objasnio je arheolog Nemanja Mrđić.

Centar vojnog logora bio je okružen zidinama od po 400 metara, a iza tih zidina prostirao se i grad Viminacijum.

Arheolozi procenjuju da će se Viminacijum istraživati skoro 300 godina.

