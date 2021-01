ZAVEJAN PUT DO MANASTIRA NA GOLIJI: Iguman zaražen koronom 9 dana odsečen od sveta PIO SAM ASPIRIN JER NISAM IMAO DRUGO REŠENJE

Nismo mogli nigde niti se moglo do nas. Bili smo zavejani devet dana. Odsečeni od sveta od Božića. U normalnim okolnostima to nije problem. Navikli smo na takav život, ali u vreme epidemije nije zgodno, imam koronu. Trebalo je još u ponedeljak da snimim pluća. Drveće je palo i nije moglo da se prođe do glavnog puta do bolnice u Novom Pazaru.

Ovakopočinje ispovest nastojatelj manastira Tušimlja na obroncima Golije jeromonah Ilija Buha.

Do manastira i istoimenog sela nije se lako probiti i kada nema snega jer posle skretanja sa starog puta Raška-Novi Pazar do svetinje vodi neasfaltiran makadamski drum dug šest kilometara.

Manastir odsečen od sveta

Otac Ilija i još jedan iskušenik su jedini stanari manastira Tušimlja.

- Poslednjih godina sve je manje stanovnika u selima u Raškoj oblasti. Ovo selo je skoro pusto, a inače mesna zajednica Tušimlja je površinski najveća u Novom Pazaru, ali nema ljudi, stari su pomrli, mladi su otišli. Prva kuća je na kilometar od nas, tamo živi jedan gluvonemi čovek, njega makar obilaze. Još troje starina živi u blizini na nekoliko kilometara. Do pre pet-šest godina bilo je desetak duša, ali su svi pomrli - priča otac Ilija za "Sputnik".

Dodaje da u normalnim okolnostima ne bi to uradio, ali da je u utorak zvao gradonačelnika Novog Pazara i tražio pomoć da lokalno komunalno preduzeće kroz sneg probije put do manastira.

- Najavio me je kod direktora, čuo sam se s tim čovekom, rekao je da ne može nikoga da pošalje, jer su sve mašine zauzete, rašćišćavaju negde po Goliji. Dogovorili smo se da mašine dođu sledećeg dana. Poslali su izvidnicu, ali ponovo nas nisu izbavili, jer velika mašina nije mogla da prođe od palog drveća. Tek smo juče spojeni sa svetom posle devet dana - priča otac Ilija.

Iguman zaražen koronom

Nije mogao lično da proveri stanje puta jer od Božića više nije bio u stanju da izlazi napolje. Pre nevremena potvrđeno je da je zaražen koronom:

- Trebalo je u ponedeljak da idem na kontrolu da ponovo snimim pluća, između ostalog, onkološki sam bolesnik. Imam problem i sa srcem. U početku sam se osećao dobro, ali bilo mi je sve gore, nemoćan sam, ne mogu normalno da funkcionišem. Ovo danima traje. Samoinicijativno sam počeo da pijem aspirin jer nisam imao drugo rešenje.

Iako bolestan otac Ilija svakodnevno služi. Prvih dana išao je do crkve, a od kad se stanje pogoršalo služi u paraklisu u konaku u kome boravi.

Manastir Tušimlja pripada Raško-prizrenskoj eparhiji.

- Naravno da mi nije palo napamet da o svom problemu obavestim vladiku Teodosija jer je moj problem smešan u odnosu na milion njegovih u Gračanici. Tamo su ljudi zbog poplava ostali bez kuća, eparhija sada rešava urgentnije probleme, treba pre svega obezbediti rad narodnih kuhinja. Mi smo se pomirili sa sudbinom, kažu da ovde niko ne živi, a da treba puno novca da se put asfaltira. Uvek se pitam kako ga ima za druga sela - kaže otac Ilija.

