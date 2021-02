SRPSKI KROMPIR IPAK NEĆE ZAVRŠITI KAO HRANA ZA SVINJE: Nezadovoljni proizvođači koji su protestovali prodali deo roda

Gornji Milanovac - Tone krompira već mesecima stoje na lageru u selu Gornji Branetići kod Gornjeg Milanovca. Nezadovoljni poljoprivrednici pre samo desetak dana bili su ubeđeni da će veći deo svog roda morati da bace, jer potražnje nije bilo, međutim, proizvođačima je stigao spas u zadnji čas. Ministarstvo poljoprivrede obezbedilo je kupca, pa su u ovom selu podno Rudnika natovareni prvi kamioni krompira koji će pronađi mesto na rafovima marketa u Srbiji.

- Nikad gore stanje nije bilo. Mislili da ćemo ovogodišnji rod baciti svinjama. Nakon što su čuli za naš veliki problem, od kog zapravo i zavisi naš opstanak na selu, obratili su nam se iz resornog ministarstva, kontaktirali i danas je natovaren deo roda. Otišlo je 10 tona krompira, a dobili smo obećanje da ćemo uskoro sklopiti saradnju sa velikim lancima marketa poput "Lidla" koji posluju u Srbiji - rekao je Đorđe Vasović proizvođač krompra iz sela Gornji Branetići.

Otkup krompira za ove poljoprivrednike je svetlo na kraju tunela i podsticaj da ipak nastave sa proizvodnjom i sledeće godine. Planinski krompir iz ovog kraja na tržištu je propoznat kao izuzetno kvalitetan i to je kec u rukavu vrednih domaćina. Ono što je neophodno jeste usmeriti njihovu prodaju, jer su to do sada radili isključivo preko pijaca, a na čemu upravo radi Ministarstvo poljoprivrede. U planu je da se ugovori za otkup krompira sklopi sa marketima širom Srbije, a osim sa poljoprivrednicima iz Gornjeg Milanovca, nadležni vode pregovore sa proizvođačima iz Ivanjice, Nove Varoši i Prijepolja.

- Ovo je jedna od lošijih godina za krompir, ali svesni smo da to nije slučaj samo u Srbiji već u celoj Evropi koja je preplavljena ovim povrćem. Zato su male potražnja, a i cena. Nadamo se da se ovakva godina neće ponoviti, jer je prošla bila sasvim zadovoljavajuća. Očekujemo da uz pomoć ministarstva spasimo ovogodišnji rod, ali i da obezbedimo plasman i u narednom periodu. Jer ne može uvozni krompir nikad da bude bolji od našeg domaćeg - naglasio je Miloš Kostić, proizvođač krompira iz gornjomilnovačkog sela Polom.

Godišnje se u Srbiji proizvede više od 600.000 tona, a najbolji kvalitet postiže se njegovom proizvodnjom na većim nadmorskim visinama, 300-600 metara, posebno iznad 600 metara i zato ovo povrće uzgajano na zapadu Srbije važi za najkvalitetnije. Dok se najbolji semenski ali i merkantilni krompir proizvodi na nadmorskim visinama iznad 900 metara, a ko primer navode se planina Jelica i okolina Guče.

