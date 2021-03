KORONA NE POPUŠTA U LOZNICI: 106 hospitalizovanih, povećan i broj zaraženog osoblja u Opštoj bolnici

Izgleda da se jesenji scenario ponavlja pa drugo korona proleće po broju pregleda i zauzetih kreveta na kovid odeljenjima lozničke Opšte bolnice sve više podseća na tadašnji udar koronavirusa.

Naime, u bolničkom izveštaju za sredu drugi dan zaredom nema preminulih, ali je posle dužeg vremena na bolničkom lečenju ponovo više od sto kovid pacijenata, a i dalje je broj pregleda veći od 150 u Trijažnom centru lozničkog Doma zdravlja ‘’Dr Milenko Marin’’.

U bolnici kažu da su kovid odeljenja sve punija, a problem je što dolazi sve više mlađih ljudi sa ozbiljnim problemima i što ima onih koji su po drugi put oboleli od korone i ponovo im je potrebna hospitalizacija. Povećan je i broj zaraženog osoblja u Opštoj bolnici gde je sada na kovid pozitivno devet osoba, dva lekara i sedam medicinskih sestara i svi se nalaze na kućnom lečenju.

Trenutno se na bolničkom lečenju nalazi 106 pacijenata, osam više nego dan ranije, sedam ih je na neinvazivnoj respiratornoj podršci, a jedan na invazivnoj. U Trijažnom centru juče je pregledan 151 pacijent sa akutnim respiratornim tegobama. Od toga se njih 60 javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, dok su ostali bili na kontrolnim pregledima.

Služba za radiološku dijagnostiku uradila je 109 snimaka pluća i dijagnostikovano je 17 novih pneumonija, a na dodatni pregled je 30 pacijenata iz Trijaže upućeno infektologu. U ambulanti Infektivnog odeljenja bolnice pregledana su 63 pacijenta, a za njih 24 to je bio prvi put.

Do sada je u Loznici na punktovima Doma zdravlja prvu dozu vakcine protiv korone primilo 13.530, a drugu 9.240 građana. Organizovana imunizacija stanovništa starijeg od 65 godina počela je i u lozničkim selima kako bi bili vakcinisani i oni koji do sada iz nekog razloga nisu za to uspeli da se prijave preko portala eUprave.

(Kurir.rs/T.Ilić)

