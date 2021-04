ŽIVI POD VEDRIM NEBOM: Sve što je godinama stvarao, završilo u pepelu! Atili neophodna pomoć da OBNOVI DOM

Za samo nekoliko časova dom Subotičana Atile Čonke, sagrađen pre tek nekoliko godina, izgoreo je u potpunosti u strašnom požaru. Uprkos brzoj intervenciji subotičkih vatrogasaca-spasilaca, sve što je Atila godinama mukotrpno stvarao i posedovao nestalo je u jednom trenu.

Atila Čonka kaže da je jutra kada je izbio požar čuo da nešto pucketa, a sledeće što je video je grejalica u plamenu.

1 / 1 Foto: KURIR TV

"Reagovao sam u momentu, uzeo sam tuš, ali je ona uz malo vode buknula još više. Vatra je zahvatila i mene, ozledio sam ruku i čelo", objašnjava nesrećan čovek.

Uzalud je Atila rizikovao svoj život pokušavajući da sačuva bar nešto od svog imetka.

1 / 1 Foto: KURIR TV

"Ništa nije ostalo. Odvod, kanalizacija, struja, totalno je sve izgorelo, do dna. Nisam ni pomislio da ovako nešto može da se desi zbog grejalice. Ovo je katastrofa, tu je uloženo mnogo truda ali se na kraju sve mora ispočetka", u neverici je Atila, kome je najteže palo to što je do svog krova nad glavom došao pre samo nekoliko godina, a sada iznad sebe ima samo vedro nebo.

Kaže da se nada da slična sudbina neće snaći nijednu osobu na svetu, a ima poverenja i u ljude dobre volje jer sam neće moći da od pepela stvori pristojno mesto za život.

1 / 1 Foto: KURIR TV

ZA ONE KOJI MOGU DA POMOGNU:

Broj dinarskog računa Atile Čonke za novčane donacije je 275-20620116081-52, a ukoliko ste u prilici da donirate građevinski materijal, nameštaj ili tehniku za pokućstvo, najbolje je da kontaktirate Atilu putem telefona 063/86-77-154.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:48 OKONČANA DRAMA U SOLITERU U NOVOM BEOGRADU: Požar ugašen, nema povređenih, trudnica bezbedna