ŠATRA, PEČENI PRASIĆI I MUZIKA DO ZORE: Meštani sela Miokovci kod Čačka se na svoj način raduju što korona gubi bitku

Prethodnih meseci stizale su mahom loše vesti obojeno epeidemijom i korona virusom. Sada kada ova pošast se polako povlači, Srbi željni muzike i provoda odlučili su da se okupe i to selu Miokovci kod Čačka, ispod šatre uz živu muziku i neizbežene pečene prasiće.

Da li će ova žurka na otvorenom posle toliko vremena biti vesnik vraćanja života u normalu, ostaje da se vidi, ali sasvim sigurno da je interesovanje veliko.

- Dugo smo razmišljali i mislim da je vreme da "pobijemo glogov kolac" koroni a učinićemo to na naš način koji je uvek bio jedinstven, a to je muzika. Pozvali smo sjajne muzičare koje narod ovog kraja obožava, da na jednom otvorenom prostoru konačno prodišemo i malo se opustimo ali uz krajnji oprez. Svi vakcinisani su dobrodošli a oni koji to nisu učinili kažem im da su pogrešili. Mi ćemo se pobrinuti da iako je na otvorenom vodimo računa jedan o drugom, a ipak, uz malo muzike i pića, se opustimo - kaže ugostitelj Aco Popović.

Veliko interesovanje vlada za ovu, uslovno rečenu, žurku koja će možda oglasiti kraj jednogodišnje agonije teških vesti. Specijalni gosti stižu iz susedne države, Goci bend koji se proslavio sa pesmom „Neće gara da prini vakcinu“, sada ipak dolazi do promena jer se ova crna dama ipak izgleda odlučila na vakcinaciju.

- Sami smo prepravili shvativši da je ta poetska šala možda bila potpuno neumesna i zato sutra pod ovom šatrom prva pesma biće novi hit „Hoće gara da primi vakcinu - kažu iz benda.

Inače, Popović kaže da je razmišljao da istovremeno organizuje vakcinaciju u mesnoj zajednici i da to bude ulaznica pod šatru, međutim nije nam poznato da li će se njegov predlog ostvariti.

