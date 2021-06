SAMOHRANA MAJKA ŽIVI U UŽASNIM USLOVIMA SA TROJE DECE Meso ne jedu ni 2 puta nedeljno, a i dalje strahuju da bebu ne pojedu pacovi

Pre nekoliko meseci ekipa Kurir televizije posetila je samohranu majku Sonju Ilić, koja sa decom živi u izuzetno teškim uslovima.

Kako je još tada navela, najveći strah postoji od toga da joj bebu ne pojedu pacovi, a nakon emitovanja priče na našoj televiziji javili su se mnogi koji su imali dobru volju da pomognu i Sonji i njenoj deci.

I pored sve pomoći koju su dobile, Sonja i njena deca i dalje žive teško, ali su stvari ipak krenule na bolje.

Na vratima je ekipu naše televizije sačekala decetogodišnja Anđela, koja je uvek srećna kad dođu gosti.

Mnoge stvari promenile su se u kući Ilića. Za početak, tu je nova sudopera i vitrinica, kao i kupatilo.

- Mi se ovde kupamo svakoga dana, mama ponekad. Imamo vruću vodu i novi bojler. Ja sam presrećna što imamo vruću vodu i što su nam donirali da imamo gde da se kupamo.

Samohrana majka Sonja sa svoje troje dece spava na jednoj garnituri.

Od kada smo poslednji put posetili porodicu Ilić neke stvari su se promenile.

- Donirali su nam ovu garnituru, televizor, lap top…Ali mnogo dolazi jedan deka on nam je namestio bojler i kuhinju i ove lutkice su nam isto donirali. Dobili smo garnituru ja sam je kupila, kupila vitrinicu od komšoijke, tepihe stazice ja sam kupila, kupatilo smo sredili kompletno ostalo da se sredi vlaga, deca su imala bronhitis i žena iz Austije je donirala aparat da bih ja mogla da inhaliram decu - kaže.

Brak Sonje i njenog bivšeg muža nije funkcionisao, i oni više ne žive zajedno. Ova majka- ne zna tačan odgovor na pitanje od čega živi. Snalazi se, njena deca jedu kuvano.

- Obično imamo makarone, supu, griz pirinač pa pravimo malo pilav malo makarone, pasulj vole, i šta imamo mi kuvamo. Da ne slažem, deca meso jedu možda dva puta nedeljno - kaže.

Meso koje im je donela žena iz Smedereva pokvarilo se, jer nisu imali zamrzivač.

- Da sam znala da će se pokvariti, sve bih odjednom spremila, žalosno je jer su to deca mogla da jedu i do nekoliko dana.

Ljudi su joj donosili hranu, nameštaj, nešto građevinskog materijala. Posetio ju je momak koji je spreman da kada budu imali materijal renovira kuću.

- Svako kaže evo sad će evo sad će međutim niko ništa i čekamo još uvek mnogo treba on je rekao za celu kuću i stubovima da treba 6 do 7 da bi uradio kako treba on i par drugara njegovih koje bi on doveo.

Ono što je najveći strah ove majke je da će pacovi pojesti njenu bebu.

- Ovo su vrata pošto ovde duva puno od vlage miris i hladno bije ja sam stavila stiropor vrata se zatvaraju da ne bi moglo ništa da nam uđe i da ne uđe pacov zbog bebice.

- Oni nisu razmažena deca, trude se da sve što mogu urade sami. Ona je crtala i prodavala i onda je s tim što je prodavala napunila kese i donela kući, kupila je hranu, slatkiše sestri kašice - kaže Sonja, pokazujući na svoju ćerkicu.

- Prodavala sam neke crteže slike i tako to i radove. Setila sam se toga iz mašte. Kupila sam sirće, zejtin, alevu papriku i povrće u foliji i kupila sam slatkioiđe kukuruz i za bebu nešto.

Anđela voli da bude veterinar, a Brankova želja je da ima konja i špediter i da zaradi hleb svojoj majci.

Iako su ljudi Sonji pomogli, ona smatra da to nije dovoljno.

- Hoću da im dam do znanja da sam im i majka i otac i baba i deda i sve što im treba. I neću nikad da padnem moram da ojačam da budem što sigurnija u ovom što radim jer je jako teško.

- Snage imam da se borim do kraja i kažem ljudi pomozite mi da sredim deci krov, svoju sobu da imaju sređeno da imaju vrata krov jednostavno boriću se dok god se neko ne javi i ne pomogne da sredimo pomozite koliko možete.

Želje su tu, ali mogućnosti za njih zavise od drugih ljudi.

