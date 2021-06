KURILIĆIMA STIGAO RAČUN ZA ODVOŽENJE SMEĆA: Do najbližeg kontejnera šest kilometara u JEDNOM PRAVCU!

Kada su pre pet - šest dana na kućnu adresu u sred Tare, negde u brdima između Banjske stene i Gorušice, selo Rastište, zaseok Aluga, dobili račun za odvoženje smeća, Milica (71) i Marko (79) Kurilić ostali su u čudu. Ne zbog računa na 536,86 dinara mesečno, koliko moraju da plate lokalnom JKP u Bajinoj Bašti, to se svuda plaća, nego zbog činjenice da im je najbliži kontejner u koji bi trebalo da nose smeće udaljen skoro pa - šest kilometara!

- Šest kilometara do kontejnera sa kesom smeća u rukama i šest nazad jednako 12 kilometara pešačenja za kesu smeća! Da sam mlađi, pa, i nosio bih, ovako, za moje godine - mnogo - jada se Marko suočen sa teškim problemom.

Danak legalizacije

Uz račun, Milica i Marko dobili su i ugovor na potpis i obrazloženje u kome stoji da je JKP "12. septembar" iz Bajine Bašte od 1. maja počelo "fakturisanje komunalne usluge odvoženje i deponovanje smeća na području Tare i jezera Perućac" kao i da "nepotpisivanje ugovora ne odlaže naplatu komunalne usluge".

foto: Privatna Arhiva

- Sve je to u redu, mi našu državu poštujemo, plaćamo odvoženje smeća i u Beogradu gde živimo i to 300 i nešto dinara, ali, pitamo komunalne vlasti - kako da smeće nosimo šest kilometara do najbližeg kontejnera - ponavljaju pitanje Milica i Marko koji su vikendicu napravili pre 45 godina na imanju koje je nasledila Milica.

I Milica i Marko sumnjaju pomalo da su pod udar komunalaca i naplatu odnošenja smeća potpali pošto su prošle godine uložili 1.000 evra i legalizovali svoju vikendicu.

foto: Privatna Arhiva

- Postoje indicije da neki naši dalji komšije, bližih nemamo, koji nisu legalizovali svoje vikendice nisu dobil račun za odvoženje i deponovanje smeća - kažu njih dvoje.

Iskušenje

Na pitanje koje bi u ovakvoj situaciji svaki Srbin postavio, i rešenje koje se nameće samo po sebi, pada li Marko u iskušenje da komunalcima plati račun, a da kesu sa smećem baci u prvu jarugu ili potok iza kuće, umesto da pešači 12 kilometara do kontejnera i nazad, Kurilić je izričit:

- Ne! To nikako! Pa mene u NP Tara znaju kao čoveka koji sakuplja smeće iza turista koji padaju u iskušenje koje pominjete, pa kako ja da bacam smeće u šumu? A opet, kako da ga nosim 12 kilometara do kontejnera i nazad - pita. - Nije meni krivo za malo, niti za mnogo, nego za nepravo - zaključuje Kurilić.

Kurir.rs/Zoran Šaponjić

JKP iz Bajine Bašte Ne može kontejner pred svaku vikendicu Dejan Filipović, direktor JKP "12. septembar" u Bajinoj Bašti kaže za Kurir da su kontejneri postavljeni na svim glavnim pravcima na Tari, ali da ih ne mogu stavljati pored svake vikendice: - Opštinska je odluka o naplati odnošenja i deponovanja smeća za područje Tare i Perućca koju mi izvršavamo. JKP je sa svoje strane pokrilo kontejnerima sve glavne putne pravce na Tari, učinili smo sve što je bilo do nas da kontejnere što više približimo našim korisnicima. Ono što je nemoguće jeste da kontejnere postavimo baš na svaki sporedni, makadamski put, pred svaku vikendicu. Naši kamioni izlaze na planinu po tri - četiri putan sedmično, činimo sve da kvalitet naših usluga bude što bolji, međutim, mora se imati u vidu da je Bajina Bašta po prostoru izuzetno velika opština, od Debelog brda do Rastišta je skoro 100 kilometara.