JAGODINAC BESPLATNO PREVOZI SUGRAĐANE U BOLNICU I HITNU: Zna kako je kada se nema za taksi i autobusku kartu

Stevan Savić iz Jagodine, pre nekoliko meseci počeo je besplatno da prevozi svoje sugrađane do bolnice ili hitne pomoći. Na ovaj humani gest odlučio se jer je i sam bio u situaciji da mu je bila potrebna pomoć, ali nje nije bilo, a za taksi, ili kartu za autobus nije imao novca. Iako je prošlo nekoliko godina od tada, čim su se stvorili uslovi, Stevan je svoje obećanje ispunio.

foto: Kurir TV

"Kao mali sam bio u šumi s nekim drugarima i sekli smo drva, padne mi drvo na glavu, iscepa je i mi smo zvali Hitnu pomoć, međutim, pošto je Jagodina grad sa 60 ili 70 hiljada stanovnika, nemam pojma tačno, a ima samo jednu ekipu Hitne pomoći po smeni, oni su tad bili u nekom selu, ne sećam se kojem, ali znam da su mi rekli da pre 45 minuta ne mogu nikako da stignu da dođu", započinje on svoju priču o humanosti.

foto: Kurir TV

To je bilo prvi put kada mu je trebala pomoć, koja je izostala. Drugog puta bilo mu je još teže, jer je pomoć bila potrebna njegovom sinu. Morao je hitno da ga vodi u bolnicu, ali nije znao kako.

"Supruga i ja smo mladi bračni par, imamo dvoje dece. Tad trenutno oboje nismo radili, nismo imali nikakva primanja sem socijalne pomoći koja je bila negde oko 14.000 dinara i naravno, taj novac nije trajao ni do 20 dana u mesecu. Još živite privatno, treba roditi i pare za kiriju i tako dalje. Onda je moj sin progutao metalnu kovanicu od pet dinara tog dana, bio je beba, i vodili smo ga ovde kod lekara u Jagodinu, odradili su mu rendgen i novčanica mu se zaglavila tu, morao je da ide u Ćupriju da mu se to vadi", priseća se Jagodinac u čijim sećanju je ostalo i gorak podatak da je onda kad mu je najviše trebalo, u džepu imao samo 130 dinara. To nije bilo dovljno da plati taksi ili kupi autobusku kartu.

foto: Kurir TV

U susret mu je izašla prva komšinica, a Stevan se obavezao da će pomagati ljudima čim kupi automobil i sredi finansije.

Šest godina kasnije, Stevan je ispunio obećanje. Zaposlio se, kupio auto, i dao oglas u kome nudi prevoz do lekara svima kojima je to neophodno.

foto: Kurir TV

"Čovek se oseća lepo kad pomogne nekome. Ja znam koliko je to meni bilo neophodno kad sam bio u toj situaciji i kad nisam imao za prevoz i koliko sam se osećao glupo kad sam zamolio tu ženu, koju relativno malo znam, da nas odveze do bolnice i znam koliko je to meni značilo, tako da verujem i da nekom takođe to mnogo znači", ispričao je Jagodinac i dodao da su ga do sada kontaktirali nekoliko puta a da je među njima bilo bolesne dece, uznemirenih roditelja, ali i jednog posrnulog pijanca.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:50 Poklonio vozilo Crvenom krstu, sad hrana neometano stiže u kuće najugroženijih baka i deka