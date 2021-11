VELIKO INTERESOVANJE NIŠLIJA ZA VAKCINACIJU: Dato već 8.000 doza vakcina

Vakcinu protiv korona virusa, dodao je, do sada je primilo samo oko 900 dece uzrasta od 12 do 17 godina

NIŠ - Direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan izjavio je danas da u Nišu vlada veliko interesovanje za vakcinaciju protiv gripa i da je za samo tri nedelje vakcinu primilo oko 8.000 građana.

"Poređenja radi, prošle godine smo za čitavu sezonu dali oko 10.000 vakcina protiv sezonskog gripa. Ove godine smo najpre dobili 6.000 doza, potom još 3.000, a trebovali smo ukupno 14.000", rekao je Jerkan za agenciju Beta.

Prema njegovim rečima, za vakcinaciju protiv gripa odlučuju se ljudi različite starosne dobi, ali pre svega oni hroničnim bolestima i njih je oko 80 odsto.

On je kazao da se nakon kratkotrajnog povećanja interesovanja za primanje prve doze protiv korona virusa, nakon uvodjenja kovid sertifikata, taj broj vratio sa 300 na oko 200 datih doza u jednom danu.

"Od nešto više od 212.000 punoletnih stanovnika Niša sa dve doze vakcinisano je 68 odsto stanovništva. Iznenadjenje za nas predstavlja to što je broj vakcinisanih medju mladima od 18 do 30 godina porastao na 53 odsto", izjavio je Jerkan.

Vakcinu protiv korona virusa, dodao je, do sada je primilo samo oko 900 dece uzrasta od 12 do 17 godina.

"Broj prvih pregleda u kovid ambulantama poslednjih dana je malo smanjen, doskora smo imali 600 do 800 prvih pregleda svakodnevno, a sada ih je 500 do 700. Medjutim, ukupan broj pregleda ne opada, svakodnevno je u ambulantama 2.600 do 2.800 pacijenata, a pre dva dana smo imali 3.000 pacijenata, što je rekord od početka epidemije", izjavio je Jerkan.

Korona virus, dodao je Jerkan, se svakodnevno potvrdi kod 250 do 300 pacijenata.

Prema njegovim rečima, u dečijoj kovid ambulanti nije smanjen broj pregleda i pedijatri i dalje dnevno pregledaju oko 400 dece, ali je broj najmladjih koji su pozitivni na korona virus smanjen je sa 70 na oko 50 dnevno.

