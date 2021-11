KURŠUMLIČANI SLAVE SLAVU SAMO ZA NAJUŽE ČLANOVE PORODICE: Proteklih godina u 2 dana kroz kuću mi prođe i do 100 ljudi, sada po 5

Sezona slava u Kuršumliji ove godine je mnogo drugačija od ranijih i obično se obeleži u krugu porodice. Po udaljenijim selima još uvek je možda broj gostiju veći, ali u samoj Kuršumliji, kako saznajemo, ona se svela na najužu porodicu. Više nema ni one legendarne "velike" odnosno ispijanja do besvesti domaće rakije preko ruke uz nazdravljanje i ljubljenje.

Stanovnici ove opštine su se dozvali pameti i barem u ovom smislu poštuju epidemiološke mere, koje su uvedene zbog pandemije koronavirusa.

- Prethodnih godina u dva dana kroz moju kuću je prlazilo i do sto ljudi, a ove godine beležio sam slavu 16. novembra Svetog Đorđa tako što sam tokom dana u dve ture pozvao po pet osba. Prvo je to bila moja sestra sa porodicom, a zatim uveče ženina najuža rodbina. Ukupno je bilo deset gostiju - kaže Slavko Ilić iz Kuršumlije.

foto: Kurir.rs/B.R.

On dodaje da su i njegovi prijatelji na isti načino beležili slavu i da niko nije imao veliki broj gostiju. Kuršumlija je od početka pandemije bila jedna od sredina u kojoj je harala korona i to baš zbog toga što njeni građani nisu ozbiljno shvatali ovaj virus niti mere. Sada je situacija drugačija.

- Bila sam na dve slave i to jedini gost. Reč je o najbližim komšijama koje nisam mogla da odbijem, ali za razliku od prethodnih godina, ove nije bilo drugih gostiju sem mene. Tako ću i svoju Svetog Jovana da obeležim u krugu najbližih- kaže Dragana Zečević iz Kuršumlije.

Dodaje da su svi konačno shvatili ozbiljnost situacije i da više nema slavljenja na veliko sa mnoštvom gostiju.

Koliko su Kuršumličani teško prihvatili novonastalu situaciju govori i podatak da je obeležavanje slave do pre dve godine bio centralni događaj u svakoj kući, a da je ova sredina poznata po tome što se tri puta pije "velika" i da to čine ne samo muškarci, već i žene. Kada se ona nazdravi, a to obično bude pre jela, u tri kruga svaki gost popije po tri i to preko ruke. Ona se služi u velikoj čaši od dva decilitra, uz obavezno grljenje i ljubljenje. Ove godine toga nema. Iako svi spremaju, kao i prethodnih godina sve što je potrebno, gosti su retki. Na kraju, slava po pravoslavnom verovanju i jeste trenutak da se okupi porodica i obeleži u njenom krugu.

(Kurir.rs/B. R.)